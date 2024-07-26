Эксперт заявил о постепенном признании Киевом роли Пекина в содействии мирным переговорам

Аналитик Института исследования России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая Чжан Хун отметил, что, в частности, на это указывает визит главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в КНР

ПЕКИН, 25 июля. /ТАСС/. Киевский режим все больше признает важность роли КНР в оказании содействия переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение выразил аналитик Института исследования России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая Чжан Хун.

"Тот факт, что [глава украинского МИД Дмитрий] Кулеба приезжает в Китай для переговоров, свидетельствует о растущем признании Украиной роли Китая в содействии мирным переговорам", - приводит его мнение газета Global Times. Как уточнил эксперт, эта роль "всегда заключалась в поддержке мирного переговорного процесса". Он отметил, что Пекин последовательно выступает именно за такой способ урегулирования, однако прежде Украина, "опираясь на поддержку Запада, не проявляла особого интереса к таким усилиям и предпочитала военную помощь [западных стран]".

"Однако после недавней политической встряски в США (имеется в виду покушение на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа и отказ действующего американского лидера Джо Байдена от дальнейшего участия в предвыборной гонке - прим. ТАСС) роль Китая в продвижении мирных переговоров стала уникально значимой, - подчеркнул Чжан Хун. - Кроме того, Запад не имеет влияния на Россию, а Украина считает, что КНР играет уникальную роль в поощрении переговоров".

Эксперт напомнил, что Китай выступил посредником в восстановлении дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном и предоставил площадку палестинским фракциям для примирения. По мнению Чжан Хуна, это свидетельствует, что "всесторонние и всеобъемлющие концепции безопасности Китая принимает все большее число стран".

Кулеба находится в Китае с визитом 23-26 июля. Цель поездки - обсудить двустороннее сотрудничество и вопросы, касающиеся урегулирования украинского конфликта. В феврале 2023 года Пекин представил свой план по преодолению кризисной ситуации, ключевыми положениями которого стали возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий.