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ТАСС

Эксперт считает, что Трамп может заставить Украину не претендовать на регионы РФ

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Дональд Трамп
Дональд Трамп.
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

Аналитик Центра учебной подготовки "Китай - Шанхайская организация сотрудничества" Цуй Хэн отметил, что Киев беспокоят заявления бывшего американского президента о том, что он немедленно разрешит российско-украинский конфликт

ПЕКИН, 25 июля. /ТАСС/. Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах может заставить Украину отказаться от претензий на присоединившиеся к РФ регионы. Такую точку зрения высказал аналитик Центра учебной подготовки "Китай - Шанхайская организация сотрудничества" по продвижению международного взаимодействия и сотрудничества в сфере судопроизводства Цуй Хэн.

"Дональд Трамп заявляет, что немедленно разрешит российско-украинский конфликт, если вступит в должность [президента]. И этот факт беспокоит Киев", - приводит слова эксперта газета Global Times.

По словам Цуй Хэна, Трамп может "заставить Украину уступить территорию" и отказаться от попыток установить над ней суверенитет, чтобы "быстрее достичь мирного соглашения с Россией".

 

Украина и Тайвань

 

Китайский политолог также указал на ошибочность утверждений, согласно которым за украинским кризисом должен последовать вооруженный конфликт в Тайваньском проливе. "Пропагандируемое Тайванем представление о том, что "сегодня Украина, завтра Тайвань", не имеет под собой оснований", - подчеркнул он.

Как обратил внимание Цуй Хэн, заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в ходе его недавней встречи с главой МИД КНР Ван И в городе Гуанчжоу (административный центр южнокитайской провинции Гуандун) свидетельствуют, что "даже украинцы не принимают навязываемую Западом во главе с США увязку тайваньского вопроса с украинским кризисом".

Кулеба находится в Китае с визитом 23-26 июля. Цель поездки - обсудить двустороннее сотрудничество и вопросы, касающиеся урегулирования украинского конфликта. В феврале 2023 года Пекин представил свой план по преодолению кризисной ситуации, ключевыми положениями которого стали возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий.

С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября того же года президент РФ Владимир Путин и главы указанных регионов заключили договоры о присоединении, законы о ратификации которых российский лидер подписал 4 октября. 

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Китай
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Тайвань
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
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