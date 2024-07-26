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ТАСС

Разработчик: маскирующие "костюмы-невидимки" начали производить серийно

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Демонстрация костюма-"невидимки"
Демонстрация костюма-"невидимки", разработанного компанией HiderX.
Источник изображения: © HiderX

В компании HiderX пояснили, что ежемесячно выпускают порядка 600 изделий

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Серийное производство инновационных маскировочных "костюмов-невидимок", размывающих силуэт в ИК-диапазоне, запущено в России. Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике HiderX.

"Новые маскировочные костюмы запущены в серийное производство, ежемесячно производится порядка 600 изделий. Потребность в маскировочных средствах в зоне СВО сейчас очень велика. Без них невозможно передвигаться ночью и производить ту же ротацию состава. Люди просто не могут выйти. К ним приходит понимание, что если хочешь дойти из точки "А" в точку "Б", то надо использовать средства маскировки", - отметил разработчик.

По его словам, подавляющее большинство FPV-дронов, применяющихся Вооруженными силами Украины оборудованы тепловизорами. "Эти дроны ищут цели по тепловой сигнатуре. Соответственно, как только человек попадает в объектив на дистанции 100-200 м, появляется определяющая цель и далее дрон летит по цели автономно. Проблем с дронами на украинской стороне нет, также идут огромные поставки камер ночного видения с тепловизорами", - подчеркнули в HiderX.

В организации рассказали, что зачастую российским военнослужащим приходится передавать маскировочные костюмы товарищам, так как изделий не хватает. "Протяженность линии боевого соприкосновения составляет более 1000 км, а средств маскировки не так много. Нам известны случаи, когда люди вынуждены производить ротацию, используя одни и те же комплекты. К примеру, группа из пяти человек вышла, один из них вернулся обратно и передал средства маскировки товарищам", - отметили в компании.

Ранее сообщалось, что маскировочный эффект костюмов достигается за счет особой обработки материала и рисунка в виде ломаных линий. Вес изделия составляет от 280 до 400 г в зависимости от ростовки. 

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Страны
Россия
Украина
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