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Военное обозрение

Появились фотографии редкого БТР-7 с башней БМ-7

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Источник изображения: topwar.ru

В социальных сетях появились фотографии, на которых запечатлены наемники так называемого «Российского добровольческого корпуса», передвигающиеся на ранее неизвестном колесном транспортере, который называется БТР-7 с башней БМ-7 «Парус».

Источник изображения: topwar.ru

На фотографиях изображена машина, созданная на базе бронетранспортёра БТР-7 (также известного как БТР-70ДИ). Эта модель очень редко встречается в украинской армии, обычно она используется в других боевых машинах.

Основное вооружение этой машины — автоматическая пушка ЗТМ-1 калибра 30 мм, спаренная с универсальным пулемётом КТ-7,62 калибра 7,62 мм. Дополнительное вооружение может включать четыре пусковые установки противотанковых управляемых ракет «Барьер» или две пусковые установки и автоматический гранатомёт КБА-117 калибра 30 мм. Однако на этих фотографиях мы не видим дополнительного вооружения, что может говорить о том, что его производство либо прекращено, либо незначительно.

Таким образом, эта машина обладает гораздо большей огневой мощью по сравнению с исходной конфигурацией. Её появление может означать, что украинская промышленность постоянно производит модули БМ-7 или же они производятся в одной из стран-союзников.

***

Несколько дней назад в кадр попал украинский танк «Леопард-1», закрытый динамической бронёй «Контакт-1». Оказалось, что этот танк прошёл ремонт в Польше, где его дополнительно укрепили динамической защитой.

Источник изображения: topwar.ru

Leopard 1A5BE — это бельгийская модернизация танка Leopard 1. Эта программа была запущена Министерством обороны Бельгии в 1987 году.

Работы включали модернизацию системы управления огнём SABCA FCS. Также были установлены тепловизоры на дневно-ночной прицел, интегрированный с лазерным дальномером.

Кроме того, бельгийский вариант Leopard 1A5 отличался от немецкого варианта тем, что вместо немецкого пулемёта MG3 был установлен отечественный пулемёт FN MAG калибра 7,62 мм.

Ранее машина также получила дополнительную броню от компании Blohm und Voss.

Основное вооружение в виде 105-мм пушки L7A3 с нарезным стволом и длиной 52 калибра осталось без изменений.

Всего до этого стандарта было модернизировано 132 танка.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Бельгия
Польша
Россия
Продукция
Leopard-1
БТР-7
БТР-70
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