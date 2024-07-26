Российскому космонавту Артемьеву понравилось работать в ЦПК с белоруской Василевской

Герой России отметил, что косвенные контакты с ней остались - в частности, через командира отряда космонавтов Олега Кононенко

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 25 июля. /ТАСС/. Первая женщина-космонавт Белоруссии Марина Василевская понравилась всем в Центре подготовки космонавтов имени Ю. И. Гагарина (ЦПК), с ней очень приятно работать. Об этом ТАСС сообщил Герой России, космонавт Олег Артемьев.

"Да, очень понравилось. Очень хороший человек. <...> Всем в центре она понравилась", - сказал он в кулуарах Фестиваля новых медиа.

Артемьев добавил, что хотя совместная работа сейчас не ведется, косвенные контакты остались - в частности, через командира отряда космонавтов Олега Кононенко. "Если человек попадает в отряд космонавтов, так или иначе он начинает потом интересоваться жизнью всех тех, с кем там общался. Поэтому мы, конечно же, следим за ее подготовкой и работой так же, как и она следит за нами", - отметил он.

Белоруска Марина Василевская стала первым космонавтом в истории независимой Белоруссии. Ее отобрали в состав основного экипажа 21-й экспедиции посещения Международной космической станции (МКС) под руководством космонавта Роскосмоса, уроженца Белоруссии Олега Новицкого.

Василевская и Новицкий отправились на МКС 23 марта и вернулись на Землю 6 апреля. За двухнедельную экспедицию представительница Белоруссии выполнила научную программу, в которую вошли эксперименты в области медицины, биологии, физиологии и дистанционного зондирования Земли. За свой полет Василевская была удостоена звания Героя Белоруссии, а также награждена российским орденом Гагарина.