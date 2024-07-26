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Вестник Мордовии

Видео: "Искандер" ударил по рембазе ВСУ, где скопились десятки танков Т-64

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Уникальные кадры удара по расположенной в Харькове танкоремонтной базе появились в социальных сетях.

Российский разведывательный дрон обнаружил площадку, где находилось, по предварительным данным, по меньшей мере, три десятка танков.

Судя по видео, размещенному в телеграм-канале НгП раZVедка, там, в основном, стояли боевые машины семейства Т-64 и некоторое количество Т-80БВ. Судя по белым полосам на некоторых, стояли уже значительное время.



Можно также разглядеть обрушения крыши здания рядом с площадкой хранения техники, значит ранее уже были прилеты по нему. Тем не менее, противник продолжил использовать этот объект для военных целей - видны военные автомобили, перемещающиеся по территории люди, тягач с тралом, на котором установлен танк.

Ракета оперативно-тактического комплекса "Искандер-М", попала точно в цех, где находился персонал и оборудование для восстановления подбитых "шестьдесят четвертых". Теперь объект на длительное время выведен из эксплуатации.

Видео: телеграм-канал НгП раZVедка

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Искандер
Т-80
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