Видео: "Искандер" ударил по рембазе ВСУ, где скопились десятки танков Т-64

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Уникальные кадры удара по расположенной в Харькове танкоремонтной базе появились в социальных сетях.

Российский разведывательный дрон обнаружил площадку, где находилось, по предварительным данным, по меньшей мере, три десятка танков.

Судя по видео, размещенному в телеграм-канале НгП раZVедка, там, в основном, стояли боевые машины семейства Т-64 и некоторое количество Т-80БВ. Судя по белым полосам на некоторых, стояли уже значительное время.

Можно также разглядеть обрушения крыши здания рядом с площадкой хранения техники, значит ранее уже были прилеты по нему. Тем не менее, противник продолжил использовать этот объект для военных целей - видны военные автомобили, перемещающиеся по территории люди, тягач с тралом, на котором установлен танк.

Ракета оперативно-тактического комплекса "Искандер-М", попала точно в цех, где находился персонал и оборудование для восстановления подбитых "шестьдесят четвертых". Теперь объект на длительное время выведен из эксплуатации.

Видео: телеграм-канал НгП раZVедка