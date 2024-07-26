Достать «Ланцетом»: боеприпасы-БПЛА стали незаменимым оружием армии РФ

Одним из открытий специальной военной операции стали российские барражирующие боеприпасы «Ланцет». Это надежное и точное оружие, поражающее важные цели в тактической глубине. По словам бойцов, применяющих сегодня эту технику, 90% атак заканчиваются точным попаданием. Расчет приморского артиллерийского соединения группировки «Восток» рассказал «Известиям» о своей боевой работе и о том, как недавно удалось уничтожить вражескую самоходную артиллерийскую установку «Богдан».

Одним из открытий специальной военной операции стали российские барражирующие боеприпасы «Ланцет». Это надежное и точное оружие, поражающее важные цели в тактической глубине. По словам бойцов, применяющих сегодня эту технику, 90% атак заканчиваются точным попаданием. Расчет приморского артиллерийского соединения группировки «Восток» рассказал «Известиям» о своей боевой работе и о том, как недавно удалось уничтожить вражескую самоходную артиллерийскую установку «Богдан».

Самые сложные цели — танки

По словам командира взвода БПЛА с позывным Феникс, приоритетная задача его подразделения — это контрбатарейная борьба. Но, кроме этого, беспилотчики поражают и бронетехнику, а при везении отрабатывают и по средствам ПВО.

Успехи подразделения командир объясняет довольно просто.

— Допустим, оператор обнаруживает цель, передает ее техникам, и идет команда на выезд. Слаженная работа позволяет подготовить «Ланцет» за 10 минут. Это общее время на развертывание и запуск, — поясняет офицер, уточняя, что оператор разведчика наблюдает за целью, а оператор ударного БПЛА ведет барражирующий боеприпас к цели.

Самые сложные цели для «Ланцетов» — движущиеся. Особенно танки. Из-за мощного бронирования заходить на него надо под правильными углами.

— Преимущественно стараемся поражать заднюю его часть, а именно двигатель. В этом месте самая слабая броня. Как-то раз подожгли Т-72 врага, который находился в тот момент на приличной скорости. Это была очень классная работа, — не скрывает восторга специалист.

В то же время он отмечает, что противник не ведет себя пассивно и предпринимает определенные действия. Лучше маскирует позиции, особенно в летнее время года. По сравнению с прошлым годом у ВСУ стали появляться новые средства радиоэлектронной борьбы. Выросло и количество применяемых неприятелем БПЛА.

«Но от нас спрятаться сложно. Почти невозможно. Мы их всё равно находим и поражаем», — констатирует командир.

Особенность барражирующего боеприпаса — чувствительность к ветру. Заходит на цель «Ланцет» всегда против ветра, оператор подбирает определенный угол атаки. Всё это на очень большой дальности. Это позволяет вести контрбатарейную работу по целям, находящимся в глубоком тылу противника.

Принципиальной разницы между целями советского производства и натовского для операторов нет. Всё это надо уничтожать, и они это делают.

— Мы поражали буксируемую гаубицу 777. Вот недавно уничтожили САУ «Богдана», переделанную под натовский калибр 155 мм. В принципе, отработали по ним в обычном режиме. Единственное — «Богдану» дольше искали, — рассказал Феникс.

Говоря о других особенностях барражирующего боеприпаса, он ответил на вопрос о том, почему у «Ланцета» Х-образные крылья.

— Такая конструкция позволяет моментально повернуть снаряд в любую сторону и зайти на цель с любого угла, даже 90 градусов. Есть такие цели, которые находятся в глубине лесополосы и сбоку их не достать. Вот их и поражаем под углом 90 градусов. Почти как баллистическая ракета получается, — отмечает офицер.

«Богдана» — найти и уничтожить

Заместитель командира взвода с позывным Карат рассказал о том, как они с сослуживцами искали и уничтожали вражескую САУ «Богдана».

— Разведчики вскрыли позицию «Богданы», после чего был нанесен упреждающий удар САУ «Гиацинт-С», вражеское орудие было обездвижено. После этого наш расчет точно поразил цель. САУ «Богдана» полностью выгорела. Мы ее отслеживали два месяца. И вот наконец-то нашли. Это наша небольшая, но важная победа, — вспоминает Карат.

В разговоре он обращает внимание на то, что для противника имя «Ланцет» стало тем, что внушает ужас.

— «Ланцет» стал легендой СВО, он для врага всё так же остается той угрозой, от которой никуда не деться. Он неуязвим. Все попытки уничтожить его тщетны, поскольку всё устроено так, что он пойдет дальше. Скорость большая. При заходе на цель — это свыше 100 км/ч. Летит на малых высотах так, что для ПВО противника недосягаем. Кстати, во время полета издает очень страшный звук, — замечает специалист.

По его словам, не могут противодействовать нашему мощному вооружению и вражеские системы РЭБ:

— В «Ланцете» искусственный интеллект, который сам сделает всю работу за оператора. И неважно, статичная цель или динамичная. Всё равно она будет атакована, — настаивает Карат, который на специальной военной операции находится с самого ее начала. С первых дней был водителем. Потом прошел специальную подготовку и был отправлен в соответствующие подразделения.

— Такая работа мне по душе. Да, она связана с риском для жизни, но оно того стоит. Где-то там прячется враг и боится тебя. В том числе и за счет нашей работы мы движемся вперед. Враг сдается. По нему видно, что он деморализован. Мы освоили их тактику и бьем неприятеля умением, — заключает военнослужащий.

Охота на оператора «Ланцета»

Оператор БПЛА с позывным Суетолог сравнил процесс управления «Ланцетом» с компьютерной игрой: ноутбук, клавиатура, мышка.

— Видим цель, ведем ее до конца, поражаем. Системы РЭБ врага нам практически не мешают. Даже если мое участие отпало. Так бывает иногда, когда заглушается ретранслятор, искусственный интеллект доделает работу самостоятельно. В то же время работу до конца всё же предпочитаем доводить самостоятельно. Это незаменимый опыт, — говорит он.

Суетолог вспоминает, что за голову оператора «Ланцета» назначена большая цена в рядах ВСУ.

— Пытаются нас поражать с помощью HIMARS. Но мы находимся в постоянном движении. То, что они нас люто боятся, дает нам стимул бороться дальше. Этот ударный разведчик стал для врага тотальной угрозой, — отмечает специалист,

Он рассказал и о некоторых тонкостях своей работы. С поправками на погодные условия расчет точно знает нужное место у цели, куда надо попасть.

— Наша работа — это не только управление «Ланцетами». Мы в небе 24/7. Корректируем артиллерию, наступление пехоты и техники. Качество картинки идеально, и как бы враг ни маскировался, мы его всё равно найдем. Просто ждем нужного момента, — пояснил Суетолог.

По его словам, в режиме свободного охотника «Ланцет» не летает. Расчет всегда работает по конкретному заданию, точной цели.

— В течение недели уничтожаем от пяти до семи крупных целей. 90% — это точные попадания. Не буду лукавить, промахи бывают. Но это, скорее, исключение. И даже если снаряд попадает не точно в цель, она поражается ударной волной и «зажигалками». То есть всё равно сгорает, — заключил Суетолог.

На этом наш разговор с расчетом барражирующих боеприпасов «Ланцет» завершился. Ребята немногословны. Потому что много работы и мало времени на разговоры. Они быстро покинули место нашей беседы.

Ранее «Известия» показывали боевую работу «Ланцетов». Это целый комплекс, включающий в себя разведывательный БПЛА Zala, пусковую установку, системы управления и сам дрон-камикадзе. Разведчик Zala сопровождает «Ланцеты»: он находит точку, технику либо живую силу, захватывает координаты, отправляет на «Ланцет», корректирует его, и происходит поражение. Он может работать и один как разведчик.

Дмитрий Корнеев