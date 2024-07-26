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Известия.ru

Война и МиС: начался выпуск ударно-разведывательного гексакоптера

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Источник изображения: Фото: пресс-служба КБ МиС

Новинку успели прозвать «мини-Бабой-ягой» за внешнее сходство и аналогичный функционал

В России началось серийное производство ударно-разведывательного гексакоптера МиС-35. Это тяжелый беспилотник, который может сбрасывать боеприпасы и вести разведку. На передовой, где аппарат проходил испытания, его уже успели прозвать «мини-Бабой-ягой» за внешнее сходство с сельхоздронами, которые используют ВСУ. Эксперты отмечают, что такие универсальные БПЛА сейчас востребованы на линии боевого соприкосновения, так как позволяют решать целый ряд военных задач.

Лучше «Бабы-яги»

БПЛА МиС-35 выполнен по схеме гексакоптера, то есть оснащен шестью электрическими винтомоторными установками.

— Мы сразу с нуля создавали этот беспилотник под решение широкого круга задач, — рассказал «Известиям» главный конструктор КБ МиС. — Получился дрон, который по размеру находится где-то между «Мавиком» и «Бабой-ягой». Нам это дает меньшую заметность — визуальнотепловую и шумовую. Он меньше, чем «Баба-яга», но при этом более грузоподъемный, чем Mavic.

МиС уже прошел испытания в зоне проведения военной спецоперации.

— Мы проектировали дрон под сбросы 82-мм мин и боеприпасов ПГ-7 — это кумулятивный заряд от РПГ-7, — объяснил главный конструктор КБ МиС. — Это его основное оружие. На передовой, конечно, подвешивают самые разные комбинации боеприпасов — бойцам главное решить задачу. Могут хоть пятью гранатами снарядить. Его применение зависит от того, что есть у бойцов на позициях, а не от того, что мы изначально заложили в конструкцию. Такая фронтовая особенность.

Гексакоптер МиС-35

Источник изображения: Фото: пресс-служба КБ МиС

Боевой радиус гексакоптера МиС-35 при вылете с нагрузкой весом 3,5 кг — девять километров, максимальная грузоподъемность 4,5 кг. В режиме разведывательной миссии МиС-35 может находиться в воздухе до 45 минут, в хороших условиях 54 мин. Беспилотник разгоняется до 63 км/ч. С полной нагрузкой время полета дрона сокращается до 30–32 минут.

На борту МиСа — аналоговая камера с шестикратным зумом. В качестве дополнительного оборудования может быть задействован тепловизор. Это позволяет использовать дрон для разведки в любое время суток.

— В случае необходимости оператор переключается между обычной и тепловизионной камерами, — отметил конструктор. — Сама камера стабилизируется, то есть дрон может перемещаться как угодно, но она будет смотреть в заданное место.

Гексакоптер МиС-35

Источник изображения: Фото: пресс-служба КБ МиС

Для управления используется помехозащищенный канал связи. Алгоритм управления схож с «Мавиком» — он стабилизирует, удерживает высоту, то есть максимально дружелюбен к оператору.

Уничтожить МиС непросто — в полете его почти не слышно. Винтомоторная группа состоит из высокоэффективных бесколлекторных двигателей и малошумных композитных пропеллеров.

Надежный «Поводырь»

Система «Поводырь» позволяет аппарату автономно выйти из зоны действия РЭБ по направлению точки взлета без использования спутниковой навигации.

— «Поводырь» не возвращает точно домой без GPS, а выводит в сторону дома из зоны действия комплексов РЭБ, — отметил конструктор. — Вы летите, у вас пропала связь. Mavic или приземлится, или будет набирать высоту бесконечно, дрон-камикадзе просто упадет, а наш развернется, полетит обратно, пока вы снова не перехватите его сигнал.


Лишних дронов в российской армии сейчас нет, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— У беспилотников такого класса очень большой уровень потерь, — отметил он. — Они обычно висят или действуют на переднем краем, залетают в тыл противнику, поэтому их часто сбивают. По этой причине подобных аппаратов нужно много и разных. 4,5 кг — это достаточно распространенная полезная нагрузка. Такой беспилотник можно использовать для самых разных целей. Например, для того чтобы сбрасывать бомбы на позиции противника. Можно скидывать мины. Для больших противотанковых мин его грузоподъемность маловата, но небольшие противопехотные он доставит в нужную точку. Кроме того, он будет выполнять разведывательные функции. Это достаточно универсальный аппарат. В условиях радиоэлектронной борьбы, которую ведет противник, обилие таких дронов усложнит ему действия.

«Пираньи» на передовой

Похожие по своему функционалу дроны уже производят в России. Ранее «Известия» писали, что усовершенствованная версия FPV-дрона «Пиранья», в свое время уничтожившего первый американский танк Abrams, появилась в зоне боевых действий. Новый БПЛА называется «Пиранья-13». Он может заниматься доставкой воды, продовольствия, боекомплекта на удаленные позиции и сбрасывать различные боеприпасы и осуществлять минирование.

Одна из задач, которую может решить FPV-дрон, — дистанционное минирование. Он может действовать на путях снабжения и маршрутах переброски техники противника.

FPV-дрон «Пиранья»

Источник изображения: Фото: пресс-служба СКБ «Пиранья»

Разработка «Пираньи-13» велась больше полугода. Благодаря восьми двигателям и правильно подобранной винтомоторной группе аппарат имеет грузоподъемность до 15 кг. Этим новый дрон в лучшую сторону отличается от предыдущих моделей «Пиранья-7» и «Пиранья-10». У них этот показатель ниже — 2,5 и 4,5 кг соответственно.


«Тринадцатая» оснащена такими же системами, как и ее предшественники, но имеет и ряд дополнительных. Например, быстросъемное крепление аккумуляторной батареи, систему стабилизации камер и возможность установки нескольких для мультиспектральной работы, а также систему стабилизации аппарата при отказе одного или двух двигателей.


Богдан Степовой

Роман Крецул

Андрей Федоровй

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
РПГ-7
Проекты
865 Пиранья
GPS
Piranha
БПЛА
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