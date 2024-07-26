Генерал Кобылаш назначен командующим ВВС России

Командующий ВВС Кобылаш стал заместителем главнокомандующего ВКС России
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш назначен командующим Военно-воздушными силами России, сообщили в Минобороны.
До него командующим ВВС с 2019 по 2024 год был генерал-полковник Сергей Дронов.
Кобылаш с 2016 года занимал должность командующего дальней авиацией ВКС. Теперь этот пост занял генерал-майор Сергей Кувалдин.
Сергей Кобылаш родился в 1965 году в Одессе. Окончил Ейское высшее военное авиационное училище, Военно-воздушную академию им. Ю. А. Гагарина и Военную академию Генерального штаба.
Награжден орденом Мужества, орденом "За военные заслуги", медалью "За отвагу" и другими ведомственными медалями. За участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе в 2008 году ему присвоили звание Героя России.