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РИА Новости

Генерал Кобылаш назначен командующим ВВС России

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Сергей Кобылаш
Сергей Кобылаш.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Богодвид

Командующий ВВС Кобылаш стал заместителем главнокомандующего ВКС России

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш назначен командующим Военно-воздушными силами России, сообщили в Минобороны.

"Кобылаш Сергей Иванович — командующий Военно-воздушными силами — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами, генерал-лейтенант", — указано в разделе сайта ведомства, посвященном структуре ВКС.

До него командующим ВВС с 2019 по 2024 год был генерал-полковник Сергей Дронов.

Кобылаш с 2016 года занимал должность командующего дальней авиацией ВКС. Теперь этот пост занял генерал-майор Сергей Кувалдин.

Сергей Кобылаш родился в 1965 году в Одессе. Окончил Ейское высшее военное авиационное училище, Военно-воздушную академию им. Ю. А. Гагарина и Военную академию Генерального штаба.

Награжден орденом Мужества, орденом "За военные заслуги", медалью "За отвагу" и другими ведомственными медалями. За участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе в 2008 году ему присвоили звание Героя России.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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