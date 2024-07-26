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ТАСС

В Петербург для участия в параде прибыла делегация Кубы во главе с командующим ВМС

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Флаги Кубы и России
Флаги Кубы и России.
Источник изображения: topwar.ru

По словам командующего Луиса Рейеса Лопеса, для делегации "большая честь участвовать в этом мероприятии"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Делегация Кубы во главе с командующим Военно-морскими силами республики Луисом Рейесом Лопесом прибыла в Санкт-Петербург для участия в Главном военно-морском параде, который состоится в День Военно-морского флота России. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале комитета по внешним связям города.

Главный военно-морской парад состоится в 2024 году в Петербурге 28 июля, практика его проведения в День ВМФ возобновилась с 2017 года.

"В Санкт-Петербург прибыла делегация Республики Куба для участия в [Главном военно-морском параде ко Дню] ВМФ. Первый заместитель председателя комитета по внешним связям Сергей Марков встретил гостей во главе с командующим ВМС Острова Свободы Луисом Рейесом Лопесом", - говорится в сообщении.

По словам командующего, для кубинской делегации "большая честь участвовать в этом мероприятии". "Очень большое событие, патриотизм народа. Это хороший момент, чтобы укрепить отношения между нашими народами. Мы стремимся к многополярному миру", - приводятся его слова в сообщении. 

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Страны
Куба
Россия
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