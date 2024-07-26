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Интерфакс-АВН

Песков заявил об уважительном отношении к шагам Армении по наращиванию отношений с ЕС

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Флаг Армении
Флаг Армении.
Источник изображения: topwar.ru

В Кремле настроены на продолжение и развитие теплых отношений с Ереваном

Сенеж (Московская область). 24 июля. ИНТЕРФАКС - В Кремле с уважением относятся к наращиванию Арменией сотрудничества с ЕС, но надеются, что оно не будет в ущерб развитию отношений Еревана с Москвой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы рассчитываем на политическую мудрость Армении, мы с уважением относимся к таким поискам, мы только не хотели бы, чтобы эти поиски выполнялись в режиме, который когда-то выбрал киевский режим, то есть "или-или". Такая безальтернативность политического видения - это не то, что мы хотели бы видеть", - прокомментировал он журналистам решение ЕС предоставить Армении военно-техническую помощь на 10 млн евро.

При этом Песков отметил, что "Армения - это суверенная страна, которая сама выбирает приоритетные направления взаимодействия".

Он также подчеркнул, что Армения является для России союзником и братской страной.

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