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ТАСС

Кобахидзе заявил, что у Грузии достаточно опыта, чтобы не повести страну по пути Украины

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Флаг Грузии
Флаг Грузии.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain, pixabay

Грузинский народ набрался особенного опыта, отметил премьер-министр

ТБИЛИСИ, 24 июля. /ТАСС/. Народ Грузии, в отличие от украинского, набрался большого опыта и мудрости, чтобы не поддаваться провокациям и не повести страну по пути Украины. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу "Рустави-2".

"Грузинский народ набрался особенного опыта, чего не было, к сожалению, у украинского народа, из-за чего эта страна дошла до такого тяжелого положения. У грузинского народа есть достаточно опыта и мудрости для того, чтобы не поддаться ни на чьи провокации", - сказал Кобахидзе.

Напряженность в отношениях двух государств возникла после того, как 25 февраля 2022 года занимавший тогда пост премьера Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что не планирует вводить санкции против РФ, объяснив это национальными интересами. В начале марта того же года президент Украины Владимир Зеленский заявил об отзыве из Тбилиси украинского посла Игоря Долгова. После этого власти Украины неоднократно обвиняли Грузию в содействии России с целью обхода введенных против нее санкций. 

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