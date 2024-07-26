Шольц заявил, что не отправит немецких солдат на Украину

Канцлер Германии также отметил, что ФРГ не будет сбивать самолеты РФ

БЕРЛИН, 24 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не отправит военных ФРГ на Украину и не будет сбивать российские самолеты и ракеты немецкими истребителями.

"Мы не будем делать ничего, что привело бы к войне между Россией и НАТО. Вот почему я остаюсь предельно ясным в своих заявлениях", - сказал Шольц во время общения с гражданами в Саарбрюккене. "Я не посылаю солдат на Украину. Я не буду сбивать российские самолеты и ракеты немецкими летчиками и немецкими истребителями. Нет, мы не будем этого делать", - констатировал он.

"И мы не позволим нашему оружию проникнуть на обширную территорию России, потому что это несет в себе именно эти опасности", - подчеркнул глава правительства ФРГ.

В то же время Шольц напомнил, что после США Германия считается главным сторонником поддержки Украины.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. Всего ФРГ к настоящему моменту выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно 28 млрд евро. Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит хода специальной военной операции.