Госдепартамент заявил, что Киев всегда был готов к переговорам

Руководитель пресс-службы ведомства Мэттью Миллер отметил, что в контексте мирных переговоров США не ведут каких-либо дискуссий без Украины

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Киевские власти всегда были готовы к мирным переговорам с Россией. С таким утверждением выступил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя итоги встречи министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с главой МИД КНР Ван И.

"Они [киевские власти] всегда были готовы к переговорам по достижению справедливого и долгосрочного мира", - сказал Миллер.

Представитель американского внешнеполитического ведомства также заявил, что в контексте мирных переговоров США не ведут каких-либо дискуссий без Киева. "Мы уже на протяжении довольно продолжительного времени придерживаемся позиции, что когда дело касается дипломатии, то используется принцип "ничего об Украине без участия Украины", - сказал он.

Ранее по итогам встречи Ван И и Кулебы официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин привела слова украинского министра о том, что "Украина желает участвовать в диалоге и переговорах с Россией и готовится к ним". Позже МИД Украины опубликовал комментарий, согласно которому Кулеба действительно сообщил Ван И, что Киев готов к переговорам с Москвой, но на соответствующем этапе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия рассчитывает получить разъяснение позиции Украины по переговорам.

Российские власти уже неоднократно заявляли о готовности вести переговоры с Украиной об урегулировании конфликта. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание, что главными препятствиями являются законодательно закрепленная указом президента Украины Владимира Зеленского невозможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, а также украинские инициативы, "свидетельствующие о полной оторванности официального Киева от современных реалий".