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ТАСС

В Турции заявили, что ведут открытые переговоры по урегулированию на Украине

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Хакан ФИДАН
Хакан ФИДАН.
Источник изображения: invoen.ru

Глава МИД республики Хакан Фидан отметил, что обеспечение безопасности в бассейне Черного моря является важным для Турции

СТАМБУЛ, 24 июля. /ТАСС/. Турция продолжит усилия по урегулированию украинского конфликта, проводя с его сторонами открытые и конфиденциальные переговоры. Об этом сообщил глава МИД республики Хакан Фидан.

"Мы готовы сделать все возможное в этом вопросе [урегулирования ситуации на Украине]. Конечно, продолжаются переговоры и встречи, как открытые, так и закрытые. Они ведутся и со сторонами конфликта, и с теми, кто поддерживает этот процесс. Мы делаем все возможное и продолжим прилагать усилия, так как обеспечение безопасности в бассейне Черного моря является для нас важным", - приводит слова Фидана телеканал Sözcü.

В марте 2022 года в Стамбуле состоялись переговоры между РФ и Украиной, которые завершились достижением договоренностей по урегулированию конфликта, однако украинская сторона впоследствии отказалась от их выполнения. В Анкаре неоднократно предлагали Турцию в качестве площадки для переговоров по подобию стамбульских, заявляя о готовности стать на них посредником. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Украина
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