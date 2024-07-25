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ТАСС

Китай и Украина согласились искать точки соприкосновения на пути к миру

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Флаги Украины и Китая. Источник: podrobnosti.ua.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Киеву нужен прочный мир, а не его иллюзия

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Китай и Украина согласились с необходимостью совместной работы для поиска точек соприкосновения на пути урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров в Гуанчжоу с главой МИД КНР Ван И.

"Мы согласились, что все силы должны работать вместе, чтобы найти точки соприкосновения на пути к восстановлению истинного мира", - написал Кулеба в X (ранее Twitter). По его словам, Киеву нужен прочный мир, а не его иллюзия.

Кулеба также назвал переговоры с Ван И подробными и обстоятельными. Он поблагодарил главу МИД КНР за гостеприимство и пригласил его посетить Украину.

Ранее по итогам встречи Ван И и Кулебы официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин привела слова украинского министра о том, что "Украина желает участвовать в диалоге и переговорах с Россией и готовится к ним". Позже МИД Украины опубликовал комментарий, согласно которому, Кулеба действительно сообщил Ван И, что Киев готов к переговорам с Москвой, но на соответствующем этапе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия рассчитывает получить разъяснение позиции Украины по переговорам.

23 мая по итогам встречи Ван И со спецпредставителем президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом стороны опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что единственный путь к урегулированию конфликта на Украине лежит через диалог и переговоры. Китай и Бразилия предложили провести "в подходящее время" международную конференцию "с равноправным участием всех сторон и обсуждением всех мирных планов". КНР не отправляла свою делегацию на конференцию по Украине 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке, в ходе которой обсуждались некоторые аспекты так называемой формулы мира президента Владимира Зеленского. 

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Страны
Бразилия
Китай
Россия
Украина
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