Пентагон: эффективность российских средств ПВО достигает 97 процентов

Военный аналитик Драго Боснич в статье для infoBRICS развенчивает утверждения западной пропаганды, будто 60% российских ракет ПВО выходят из строя. Системы ПВО, созданные в России, он считает лучшими в мире. Об этом говорят и данные Пентагона.

Драголюб Боснич

Советский Союз в рамках своей военной доктрины уделял большое внимание противовоздушной обороне (ПВО). Высшее руководство Кремля никогда не планировало вести войну с абсолютным превосходством в воздухе, как это принято в странах Запада, в частности в Соединенных Штатах Америки. Поэтому в СССР, а затем и в Российской Федерации были разработаны и созданы лучшие в истории системы ПВО. Сегодня они являются одним из ключевых военных активов, обеспечивающих надлежащую защиту как наземных подразделений, так и стационарных стратегических объектов. В последние десятилетия системы ПВО становятся всё более многоуровневыми, что дает защитникам множество возможностей сбивать вражеские самолеты, ракеты, беспилотники, объекты космического базирования и т. д.

В последнее время современные армии стали использовать рои скоординированных беспилотников, предназначенные для сбора разведданных и подавления средств ПВО. Лишь немногие страны разработали и испытали в боевых условиях системы для борьбы с этим новым наступательным оружием. Вот уже более полувека Россия находится в авангарде разработки различных ЗРК и других средств противовоздушной обороны. То, что начиналось как попытка подавить преимущество западных дальних бомбардировщиков после Второй мировой войны, вскоре превратилось в ключевую область оборонной стратегии, без которой невозможно представить себе современные военные действия.

К 1970-м годам средства ПВО были нацелены уже не только на вражеские истребители и бомбардировщики, но и на баллистические ракеты и даже космические средства, как гражданские, так и военные (хотя это разделение стирается с каждым днем, особенно если принять во внимание такие проекты, как Starlink от компании SpaceX). С начала специальной военной операции (СВО) Россия развернула большое количество средств ПВО ближнего радиуса действия, в частности ставший легендарным гибридный ЗРПК "Панцирь". Их задача — защищать важнейшие районы в крупных городах и промышленных регионах, особенно в Москве, которая является сердцем России и ее государственности.

Столица России защищена одной из самых разветвленных сетей ПВО в мире, а также системами, способными сбивать межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), ракеты с боеголовками MIRV (с разделяющейся головной частью с независимым наведением), спутники и другие вражеские объекты космического базирования. Однако эти стратегические системы противовоздушной и противоракетной обороны не делают Москву неуязвимой для диверсионных атак с использованием вышеупомянутых дронов и роев беспилотников. Именно поэтому системы малой дальности имеют решающее значение. Они обеспечивают доступные и легко развертываемые средства ПВО, способные прикрывать наиболее важные участки любого воздушного пространства.

Прекрасным тому примером является ЗРПК "Панцирь". Он хорошо зарекомендовал себя в борьбе со множеством целей, сбив тысячи беспилотников, ракет, снарядов и другого оружия на Ближнем Востоке и Украине. Он также смог нейтрализовать шквал ракет и снарядов, выпущенных чересчур разрекламированными системами HIMARS и M270/MARS, включая печально известные ATACMS. "Панцирь" — вместе с дальнобойными комплексами "Бук" (особенно новейшей моделью М3 "Викинг" с автономными возможностями) и С-300/С-400 — спас сотни людей во время последней террористической атаки на Севастополь, организованной НАТО.

За прошедший месяц российские военные сбили сотни ракет и тысячи беспилотников, что спасло бесчисленное количество жизней и предотвратило огромный ущерб экономике страны. Только за минувшие выходные (20 и 21 июля) было перехвачено не менее восьми дронов-камикадзе, три из которых — над Белгородской областью, а пять — над Черным морем. Кроме того, как минимум две высокоточные ракеты ATACMS были сбиты над Херсонской областью. За неделю до этого (10 и 11 июля) было сбито не менее пяти беспилотников над Брянской, Московской, Тамбовской и Тульской областями. В последние дни июня средства ПВО ликвидировали 36 украинских дронов над шестью российскими регионами.

Примерно десятью днями ранее российские военные перехватили более дюжины дронов-камикадзе, летевших в сторону нескольких регионов на западе и юге России. Менее чем за неделю до этого была остановлена массированная атака беспилотников, в которой участвовало не менее 87 дронов-камикадзе. Ранее в июне была отражена еще одна крупномасштабная атака беспилотников, в результате чего было сбито около 30 дронов. И это только те беспилотники, которые были нацелены на гражданскую инфраструктуру. Остальные БПЛА российские военные перехватывают ближе к линии фронта, а вместе с ними — многочисленные ракеты и снаряды НАТО, которыми силы киевского режима обстреливают российские войска и объекты.

При этом западная пропагандистская машина утверждает, что около 60% российских ракет якобы "выходят из строя". Однако Пентагон дает совершенно иные оценки. Американские военные приводят абсолютно другие цифры, отмечая, что российские системы ПВО демонстрируют высокий показатель эффективности — 97%. В сочетании с непревзойденными возможностями Москвы в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ее зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) обеспечивают беспрецедентную защиту военной и гражданской инфраструктуры, особенно если принять во внимание масштабные атаки беспилотников и ракет на российские города и регионы со стороны неонацистской хунты, поддерживаемой НАТО.

Эти первоклассные системы ПВО позволяют Кремлю прикрывать свои войска, которые затем с помощью современных дальнобойных ударных систем "охотятся" за различными пусковыми платформами, созданными по заказу НАТО. И в отличие от киевского режима, который регулярно лжет об "успехах" своей системы ПВО (и даже против гиперзвукового оружия), российские военные регулярно публикуют достоверные данные (включая видеоматериалы) о перехватах различных типов вражеских высокоточных боеприпасов. Именно поэтому некоторые страны НАТО не собираются отказываться от российских ЗРК. В их числе — Греция и Турция, причем последняя даже принесла в жертву сделку по закупке истребителей F-35.