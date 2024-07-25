В Испании пообещали вскоре передать Украине зенитную батарею Hawk

Глава министерства обороны Маргарита Роблес "подчеркнула важный прогресс в подготовке украинских военнослужащих"

МАДРИД, 24 июля. /ТАСС/. Правительство Испании пообещало вскоре направить Украине новый пакет военной помощи, который включает в себя зенитную батарею Hawk. Об этом говорится в пресс-релизе министерства обороны королевства.

По его информации, глава ведомства Маргарита Роблес побеседовала со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым и "подчеркнула важный прогресс в подготовке украинских военнослужащих", учитывая, что число прошедших обучение солдат достигло 5 тыс. Роблес также объявила о "скорой отправке необходимых материалов, чтобы в сентябре Украина имела полностью боеспособную зенитную батарею Hawk , что увеличивает возможности противовоздушной обороны ВСУ", добавили в Минобороны.

27 мая Мадрид посетил президент Украины Владимир Зеленский. Он подписал соглашение о безопасности с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Как отмечал глава правительства королевства, Мадрид обещает выделить Киеву €1 млрд в качестве военной помощи в 2024 году.