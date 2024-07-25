Филиал Нахимовского училища в Мариуполе примет 240 учеников

Президент Владимир Путин пожелал успехов преподавательскому составу нового филиала

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Ученики начнут посещать филиал Нахимовского училища в Мариуполе 1 сентября 2024 года, всего их отобрано 240. Об этом заявил начальник учебного заведения Сергей Екимов в ходе совещания по социально-экономическому развитию Донбасса и Новороссии.

"Отобраны 240 будущих воспитанников. В ходе работы комиссии отмечался огромный интерес и желание поступающих учиться в новом училище. Кроме мариупольцев испытания успешно прошли ребята из многих, в том числе новых регионов России. Будущие нахимовцы делились с преподавателями своими мечтами о море, о готовности защищать Родину. Горожане уже сейчас считают наше заведение символом возрождения Мариуполя как города моряков, символа надежды и будущего всего донецкого края", - сказал Екимов.

В ходе совещания президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что Мариуполь - морской город. "Естественно, что там появилось Нахимовское училище", - заметил он и напомнил, что поручение об открытии в городе филиала было дано им не так давно. "Год и четыре месяца с небольшим [прошло], а уже училище готово к тому, чтобы развернуть там полноценную работу", - сказал Путин.

Президент РФ пожелал успехов преподавательскому составу нового филиала и его воспитанникам. "У вас очень благородная миссия - помогать нашим молодым морякам", - подчеркнул он.