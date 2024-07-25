Войти
ТАСС

Филиал Нахимовского училища в Мариуполе примет 240 учеников

322
0
0
Стела при въезде в Мариуполь
Стела при въезде в Мариуполь.
Источник изображения: © РИА Новости

Президент Владимир Путин пожелал успехов преподавательскому составу нового филиала

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Ученики начнут посещать филиал Нахимовского училища в Мариуполе 1 сентября 2024 года, всего их отобрано 240. Об этом заявил начальник учебного заведения Сергей Екимов в ходе совещания по социально-экономическому развитию Донбасса и Новороссии.

"Отобраны 240 будущих воспитанников. В ходе работы комиссии отмечался огромный интерес и желание поступающих учиться в новом училище. Кроме мариупольцев испытания успешно прошли ребята из многих, в том числе новых регионов России. Будущие нахимовцы делились с преподавателями своими мечтами о море, о готовности защищать Родину. Горожане уже сейчас считают наше заведение символом возрождения Мариуполя как города моряков, символа надежды и будущего всего донецкого края", - сказал Екимов.

В ходе совещания президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что Мариуполь - морской город. "Естественно, что там появилось Нахимовское училище", - заметил он и напомнил, что поручение об открытии в городе филиала было дано им не так давно. "Год и четыре месяца с небольшим [прошло], а уже училище готово к тому, чтобы развернуть там полноценную работу", - сказал Путин.

Президент РФ пожелал успехов преподавательскому составу нового филиала и его воспитанникам. "У вас очень благородная миссия - помогать нашим молодым морякам", - подчеркнул он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
31.08.2006
ГЛОНАСС в полном объеме будет развернута к 2010 году
31.08.2006
"Титановая долина": леса, "Боинги" или "СУшки"?
29.08.2006
М.Фрадков 26 августа подписал проект федерального бюджета на 2007 год.
28.08.2006
Оборонный завод «Авангард» с рабочим визитом посетил Сергей Николаевич Бабурин - заместитель Председателя Государственной Думы, доктор юридических наук, действительный член Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка.
25.08.2006
Приподнятое авиастроение
23.08.2006
Игра в санкции
17.08.2006
Американский генерал учится летать на нашем "МиГе"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.07 11:32
  • 2918
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.07 11:29
  • 1308
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 25.07 06:47
  • 2
Контрактники из Москвы получат за службу от 5,2 млн рублей за первый год
  • 25.07 05:45
  • 169
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 24.07 19:44
  • 4
Европа удваивает ставку на затяжной конфликт на Украине (Responsible Statecraft, США)
  • 24.07 18:31
  • 0
Ответ на "Пентагон обнародовал обновленную стратегию США по Арктике"
  • 24.07 17:37
  • 7
Китайская станция Chang'e-6 успешно вышла на окололунную орбиту
  • 24.07 17:34
  • 291
Космонавтика Илона Маска
  • 24.07 14:35
  • 0
Пентагон обнародовал обновленную стратегию США по Арктике
  • 24.07 12:44
  • 35
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 24.07 12:15
  • 0
Обострение на Ближнем Востоке
  • 24.07 09:04
  • 1
Если Россия на нас нападет, мы потерпим поражение. Польский генерал предупреждает (Wnp.pl, Польша)
  • 24.07 08:32
  • 1
Военные научились бороться с противовоздушными засадами, отметил аналитик
  • 24.07 05:18
  • 0
О роли F-16 для Украины
  • 23.07 20:26
  • 1
Сравнение систем ПВО/ПРО Союзного гос-ва (СГ = РФ + РБ) и NATO