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В США оценили британский «лазерный грузовик»

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Фото: Jason Reed / Reuters
Фото: Jason Reed / Reuters.

NI: британский Wolfhound с лазерной пушкой сможет сбивать дроны

Британский бронеавтомобиль Wolfhound с лазерной пушкой High-Energy Laser Weapon System (HELWS), который прошел испытания, сможет эффективно сбивать малоразмерные дроны. Возможности «лазерного грузовика» оценило американское издание The National Interest (NI).

«Многочисленные военные самолеты были названы бомбовозами" за их способность перевозить большие объемы боеприпасов. Министерство обороны Великобритании стремилось создать другой тип грузовика, а именно лазерный грузовик наземного базирования на колесах», — пишет издание.

Автор отметил, что с начала спецоперации на Украине роль лазеров изменилась. Теперь их рассматривают в качестве основного средства борьбы с дронами, которые способны уничтожать дорогостоящую бронетехнику. Отмечается, что британский «лазерный грузовик» пройдет дополнительные испытания, а на следующем этапе военнослужащих ознакомят с новой системой.

Ранее в июле стало известно, что компания Raytheon UK совместно с Минобороны Великобритании провела успешные испытания бронеавтомобиля с HELWS. Изделие поражало цели на расстоянии больше километра. При этом один выстрел стоил «меньше чашки чая».

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Украина
Компании
Raytheon
Проекты
LaWS
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