Запад поделил воюющих за Украину на первый и второй сорт

Американские журналисты сообщили о гибели на Украине как минимум полусотни иностранных "военных специалистов". Таков итог удара российским "Искандером" по пункту временного размещения ВСУ под Харьковом. Судя по скорости, с которой тают ряды украинских боевиков и одновременно наращивается группировка западной военной техники, очень скоро собственно украинцам оставят только роль пушечного мяса. А зарубежные военспецы спрячутся за их спинами.

"Российский тактический баллистический ракетный комплекс "Искандер-М" 23 июля нанес успешный удар по пункту временной дислокации инструкторов и западных наемников в спорной Харьковской области, уничтожив около 50 человек, — сообщает американский Military Watch Magazine. — Этот удар — один из последних, чьей целью стали именно иностранные боевики. В Минобороны России так сообщили об ударе: "Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанес точный ракетный удар по пункту временной дислокации инструкторов и наемников из западных стран. В результате удара уничтожены около 50 иностранных инструкторов"".

При этом Запад категорически молчит о тяжелых потерях, которые корпус натовских военспецов понес той же ночью в Одесской области. Удару российских военных подверглось административное здание порта в Измаиле, где, по данным пророссийского подполья, находилось около 200 иностранных наемников и офицеров ВСУ. Число раненых оценивается в три десятка человек, количество погибших до сих пор неизвестно.

Скорее всего, оно не станет известно никогда. Киевская хунта категорически не хочет признавать реальные масштабы потерь. Настолько, что перестала сообщать даже откровенно фальшивые цифры. "В феврале Владимир Зеленский заявил, что с 2022 года погибла 31 тысяча украинских военнослужащих, — отмечает британская The Guardian в материале, основанном на беседе с главкомом ВСУ генералом Сырским. — Может ли Сырский уточнить эту цифру? Он отказался, сказав, что потери "чувствительны" и Москва может использовать эту тему".

Складывается унизительная для пока еще суверенной Украины ситуация. Рассчитывая на помощь коллективного Запада, эта страна заложила (в надежде на будущую "победу") все, что у нее есть. В том числе и своих граждан.

В первую очередь были спущены промышленные мощности и технологии. То, что не успели развалить за три десятилетия "незалежністи", отдано на откуп иностранцам. Следом настал черед земель, частично переданных в управление западным компаниям, частично им же проданных или заложенных в качестве обеспечения многочисленных кредитов. Причем Киеву с большим трудом удалось избежать дефолта, который грозил ему в скором времени.

Теперь пришло время разбазаривать самих украинцев. Пусть пан генерал Сырский делает вид, что потери Украины существенно меньше потерь России! Ему с трудом верят даже ангажированные западные издания. Сами украинцы давно осознали истинный масштаб геноцида, организованного выскаканной ими "владой": речь идет о сотнях и сотнях тысяч человек. Сегодня их отлавливают по всей стране и бросают в бой, не дав даже минимальную подготовку. Они всего лишь должны ценой своей жизни хоть на несколько часов отсрочить освобождение очередного населенного пункта — и тем самым продлить дни, отпущенные киевскому режиму.

Брошенные на смерть отлично видят, насколько отличается у командования ВСУ отношение к ним — и к иностранным "военным советникам". К ним относятся с подчеркнутым подобострастием. Им платят совсем другие деньги. Их берегут и стараются держать вдали от линии фронта. А если есть возможность, вообще не пускают в бой, придерживая на крайний случай, когда вдруг кончатся мобилизованные тарасы. Об этом прямо говорят многочисленные украинские пленные, попадающие в руки российских военных.

Но так будет продолжаться недолго. В ВСУ практически не осталось ни кадровых военных, ни мобилизованных с достаточным уровнем технической грамотности. О качестве подготовки отловленных "ухилянтов" и говорить не приходится. Это значит, что подавляющее большинство обслуживающего западную технику персонала и даже ее экипажей составляют те самые иностранные инструкторы. Они давно уже никого не обучают — просто некого учить! — а сами становятся прямыми участниками конфликта на Украине.

Это, конечно, категорически отрицают их премьеры и президенты, делающие вид, будто НАТО не воюет с Россией. К этим бессмысленным утверждениям Москва сегодня относится так, как они того заслуживают: не принимает во внимание. И поступает с иностранными "военспецами" соответственно их реальной роли, уничтожая при каждом удобном случае.

Первыми это ощутили на своей шкуре западные наемники. Они рассчитывали на легкое "русское сафари", а попали в мясорубку. По данным Минобороны России на апрель 2024 года, с начала СВО на Украину прибыло 13 387 солдат удачи, 5962 из них уже погибли. Как минимум такое же число в ужасе сбежало домой, раздавая на родине интервью о том, каким кошмаром стала для них война за Украину.

Не меньшим кошмаром для многих из них может стать и возвращение. Теперь воевавших в рядах ВСУ боевиков разыскивают не только в России и странах СНГ. К числу решивших наказать поклонников киевского диктатора недавно присоединилась и Грузия. Там в розыск объявили более сотни наемников, пополнивших ряды украинской армии.

Подобное грозит и иностранным инструкторам, ставших участниками украинского конфликта. Как только станет очевидно, что Киев проигрывает, НАТО бросит на произвол судьбы и отречется, чтобы не давать России повод обвинить коллективный Запад в вовлеченности в боевые действия. Подобное западные военные и спецслужбы проделывали уже не раз.

Правда, на сей раз речь идет как минимум о сотнях, а возможно, и тысячах военспецов. Но все равно их судьба в конечном итоге ничем не будет отличаться от судьбы военных "второго сорта" — украинцев, которыми так легко жертвуют сегодня Киев и его западные хозяева.

Антон Трофимов