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Военное обозрение

Украинские источники сообщают о скорой отправке на фронт наземных беспилотников «Лють»

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Источник изображения: topwar.ru

Украинские источники сообщают о скорой отправке на боевые позиции пяти боевых наземных роботизированных комплексов «Лють», предназначенных для поддержки штурмовых действий, а также выявления и подавления огневых точек противника. Кроме того, эти наземные беспилотники можно использовать в обороне или в разведывательных целях.

Комплекс оснащен 7,62-мм пулеметом ПКТ с боезапасом в 550 патронов и, как утверждается, способен вести боевые действия в условиях повышенной сложности. Броня наземного беспилотника этого типа может выдерживать попадания стандартных пуль, однако аппарат уязвим для бронебойных боеприпасов. «Лють» оборудован передними и задними смотровыми камерами с обзором в 360° и двумя прицельными камерами.

При этом дальность связи с оператором в условиях прямой видимости составляет менее двух километров, а при наличии препятствий на местности снижается до 700 метров. Установка способна вести огонь на дистанции в 800 метров.

Ранее сообщалось, что в командовании украинской армии признают превосходство российских систем РЭБ, препятствующих ВСУ эффективно применять наземные беспилотники. В частности, экс-советник главы Минобороны Украины в комментарии изданию Defense News сетовал, что наземные дроны Ratel S остаются чрезвычайно уязвимыми перед российскими средствами радиоэлектронной борьбы. Кроме того, украинский чиновник отметил, что наземные дроны являются такими же мишенями для российских беспилотников, как и бронетехника.

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Страны
Украина
Проекты
БПЛА
РТК
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