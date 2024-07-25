Су-27 сопроводил три британских самолета над акваторией Черного моря

Минобороны: Су-27 сопроводил три британских самолета у границы над Черным морем

МОСКВА, 24 июля/ Радио Sputnik. Истребитель Су-27 сопроводил стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя Typhoon ВВС Великобритании над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.

"Двадцать четвертого июля российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря были обнаружены воздушные цели, приближающиеся к государственной границе Российской Федерации. В целях недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил", – отметили в оборонном ведомстве.

В сообщении также говорится, что самолет-разведчик RC-135 и два истребителя Typhoon ВВС Великобритании при приближении Су-27 развернулись в другую сторону.

Нарушения государственной границы удалось не допустить. Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами, подчеркнули в Минобороны.

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