Войти
РИА Новости

Су-27 сопроводил три британских самолета над акваторией Черного моря

290
0
0
Многоцелевой истребитель Су-27
Многоцелевой истребитель Су-27.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Минобороны: Су-27 сопроводил три британских самолета у границы над Черным морем

МОСКВА, 24 июля/ Радио Sputnik. Истребитель Су-27 сопроводил стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя Typhoon ВВС Великобритании над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.

"Двадцать четвертого июля российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря были обнаружены воздушные цели, приближающиеся к государственной границе Российской Федерации. В целях недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил", – отметили в оборонном ведомстве.

В сообщении также говорится, что самолет-разведчик RC-135 и два истребителя Typhoon ВВС Великобритании при приближении Су-27 развернулись в другую сторону.

Нарушения государственной границы удалось не допустить. Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами, подчеркнули в Минобороны.

В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец прокомментировал активизацию НАТО у российской границы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Продукция
EF-2000
KC-135
Су-27
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Похожие новости
30.10.2023
Противостояние США и РФ вышло на острие «Кинжала»
17.04.2023
НАТО провела не менее шести разведполетов у границ России, пишут СМИ
19.04.2021
МиГ-31 отогнал американского шпиона от берегов Камчатки
27.01.2021
К западу от Аляски: в США и Канаде заметили российские Ту-142
17.06.2020
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H совершили подлет к Санкт-Петербургу
14.08.2019
Опасное сближение: Су-27 отогнали истребитель НАТО от Шойгу
22.07.2019
Война расставляет все точки над i
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.07 11:32
  • 2918
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.07 11:29
  • 1308
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 25.07 06:47
  • 2
Контрактники из Москвы получат за службу от 5,2 млн рублей за первый год
  • 25.07 05:45
  • 169
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 24.07 19:44
  • 4
Европа удваивает ставку на затяжной конфликт на Украине (Responsible Statecraft, США)
  • 24.07 18:31
  • 0
Ответ на "Пентагон обнародовал обновленную стратегию США по Арктике"
  • 24.07 17:37
  • 7
Китайская станция Chang'e-6 успешно вышла на окололунную орбиту
  • 24.07 17:34
  • 291
Космонавтика Илона Маска
  • 24.07 14:35
  • 0
Пентагон обнародовал обновленную стратегию США по Арктике
  • 24.07 12:44
  • 35
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 24.07 12:15
  • 0
Обострение на Ближнем Востоке
  • 24.07 09:04
  • 1
Если Россия на нас нападет, мы потерпим поражение. Польский генерал предупреждает (Wnp.pl, Польша)
  • 24.07 08:32
  • 1
Военные научились бороться с противовоздушными засадами, отметил аналитик
  • 24.07 05:18
  • 0
О роли F-16 для Украины
  • 23.07 20:26
  • 1
Сравнение систем ПВО/ПРО Союзного гос-ва (СГ = РФ + РБ) и NATO