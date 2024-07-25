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РБК

МАК установил обстоятельства крушения SSJ100 в Подмосковье

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МАК установил обстоятельства крушения SSJ100 в Подмосковье
МАК установил обстоятельства крушения SSJ100 в Подмосковье.
Источник изображения: Александр Рюмин / ТАСС

Экипаж SSJ100, потерпевшего крушение в Подмосковье, за считанные минуты до столкновения с землей перевел самолет в режим ручного управления, набрал высоту, но падение предотвратить не смог. Помешать экипажу могла автоматика

Экипаж SSJ100, 12 июля потерпевшего крушение в Подмосковье, за несколько минут до катастрофы перешел на ручное управление самолетом, но спасти его не смог, говорится в сообщении Межгосударственного авиационного комитета (МАК), который ведет расследование инцидента.

Самолет летел с аэродрома Луховицы в Подмосковье на аэродром базирования во Внуково после периодической формы технического обслуживания филиалом ПАО "ОАК" - ЛАЗ им. Воронина. Экипаж состоял из трех человек - командира воздушного судна, второго пилота и бортпроводника.

"На пятой минуте полета из практически горизонтального положения на высоте 5160 футов (1572 м, значения угла тангажа составляли 5-6 градусов на кабрирование, зарегистрированных углов атаки - 10-11 градусов) самолет перешел на снижение с углом тангажа до 4 градусов на пикирование. В момент перехода на снижение приборная скорость составляла 200 узлов и увеличивалась, происходила синхронная уборка закрылков и предкрылков до полностью убранного положения", - говорится в сообщении МАК. Автопилот был включен после взлета на высоте 550 футов (167,6 м).

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До пятой минуты самолет набирал высоту на автопилоте, после уборки механизации воздушное судно под управлением автопилота перешло в снижение, обращает внимание исполнительный директор "АвиаПорта" Олег Пантелеев.

"В процессе снижения зарегистрировано отключение автопилота и автомата тяги. Экипаж перешел на ручное управление боковой ручкой управления (БРУ) и двигателями. Снижение продолжилось до высоты 4500 футов (1371 м) с последующим набором высоты 4750 футов (1447 м). На шестой минуте полета на скорости 320 узлов (работала звуковая сигнализация OVERSPEED) самолет перешел на снижение с увеличением угла тангажа на пикирование. Полным отклонением экипажа БРУ по тангажу на себя снижение остановить не удалось", - говорится в сообщении МАК.

Это означает, что после перехода на ручное управление экипажу удалось кратковременно перейти в набор высоты. Но, несмотря на полное отклонение ручки на себя, воздушное судно все равно затянуло в пикирование, говорит Олег Пантелеев.

"Картина происшествия стала нагляднее, но из опубликованных сведений неясно, в каком режиме работала система управления. В "нормальном ручном режиме" (Normal Mode) ложные показания датчиков угла атаки могли привести к тому, что автоматика блокировала совершенно правильные управляющие воздействия экипажа. В "прямом ручном режиме" (Direct Mode), когда все защитные алгоритмы отключаются, эффект от взятия ручки "полностью на себя" должен был проявиться, хотя, возможно, в этот момент самолет уже находился на режиме, из которого его уже нельзя было вывести", - отмечает эксперт.

Ранее источник РБК в авиаотрасли говорил, что одна из версий крушения, которую отрабатывает следствие, - некорректно установленные датчики угла атаки, позиционирующие самолет в пространстве. "Если допущена ошибка при монтаже, они передают некорректные данные в систему управления. Образно говоря, электроника может считать, что самолет идет на подъем, когда он летит навстречу земле", - объяснял собеседник РБК. На данный момент это основная версия следствия.

Самолет упал в районе деревни Апраксино, к югу от Москвы. При крушении погибли все три члена экипажа.

:Герман Костринский

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Страны
Россия
Продукция
СуперДжет-100
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