«Росатом» может возвести в Латинской Америке несколько ядерных реакторов

По словам руководителя подразделения «Росатом Латинская Америка» Ивана Дыбова, на сегодняшний день тщательно рассматривается вопрос о реальной возможности возведения в Аргентине, а также Чили и Сальвадоре российских ядерных реакторов.

При этом топ-менеджер уточнил, что в Чили остро стоит вопрос о замене многочисленных угольных ТЭС, отрицательно влияющих на экологию, в Сальвадоре серьезно заинтересовались ядерной медициной, задумались о постройке исследовательской реакторной установки и АЭС, которая укрепит энергетическую систему страны, а с Аргентиной обсуждается ряд совместных атомных программ мирного направления. К слову, еще в 2022 году «Росатомом» был выигран тендер, в рамках которого компания станет поставлять обогащенный уран для «Ангры» — единственной на территории Бразилии атомной электростанции. Все потребности станции «Ангра» до 2027 года на все 100 % будет закрывать «Росатом». Аналогично дело обстоит и с мексиканскими АЭС. Также власти Бразилии в ближайшее время рассмотрят предложение от России по тесному сотрудничеству в области хранения отработанного ядерного топлива и обращения с ним.

Макс Антонов