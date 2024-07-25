Войти
Техкульт

«Росатом» может возвести в Латинской Америке несколько ядерных реакторов

283
0
0
Россия построит АЭС в Аргентине, Чили и Сальвадоре
Россия построит АЭС в Аргентине, Чили и Сальвадоре.
Источник изображения: techcult.ru

По словам руководителя подразделения «Росатом Латинская Америка» Ивана Дыбова, на сегодняшний день тщательно рассматривается вопрос о реальной возможности возведения в Аргентине, а также Чили и Сальвадоре российских ядерных реакторов.

При этом топ-менеджер уточнил, что в Чили остро стоит вопрос о замене многочисленных угольных ТЭС, отрицательно влияющих на экологию, в Сальвадоре серьезно заинтересовались ядерной медициной, задумались о постройке исследовательской реакторной установки и АЭС, которая укрепит энергетическую систему страны, а с Аргентиной обсуждается ряд совместных атомных программ мирного направления. К слову, еще в 2022 году «Росатомом» был выигран тендер, в рамках которого компания станет поставлять обогащенный уран для «Ангры» — единственной на территории Бразилии атомной электростанции. Все потребности станции «Ангра» до 2027 года на все 100 % будет закрывать «Росатом». Аналогично дело обстоит и с мексиканскими АЭС. Также власти Бразилии в ближайшее время рассмотрят предложение от России по тесному сотрудничеству в области хранения отработанного ядерного топлива и обращения с ним.

Макс Антонов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
Бразилия
Россия
Сальвадор
Чили
Компании
Росатом
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
21.11.2023
«Мы прошли пески Синая…». Как строилась Армия обороны Израиля
28.11.2018
Как советские танки стали "Тиранами"
13.03.2017
Самые сильные армии Латинской Америки
10.10.2011
Уровень прозрачности информации об оборонных расходах Эквадора
22.04.2011
Космическое будущее России
14.04.2011
Глава Роскосмоса в Совете Федерации выступил с резкой критикой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.07 11:32
  • 2918
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.07 11:29
  • 1308
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 25.07 06:47
  • 2
Контрактники из Москвы получат за службу от 5,2 млн рублей за первый год
  • 25.07 05:45
  • 169
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 24.07 19:44
  • 4
Европа удваивает ставку на затяжной конфликт на Украине (Responsible Statecraft, США)
  • 24.07 18:31
  • 0
Ответ на "Пентагон обнародовал обновленную стратегию США по Арктике"
  • 24.07 17:37
  • 7
Китайская станция Chang'e-6 успешно вышла на окололунную орбиту
  • 24.07 17:34
  • 291
Космонавтика Илона Маска
  • 24.07 14:35
  • 0
Пентагон обнародовал обновленную стратегию США по Арктике
  • 24.07 12:44
  • 35
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 24.07 12:15
  • 0
Обострение на Ближнем Востоке
  • 24.07 09:04
  • 1
Если Россия на нас нападет, мы потерпим поражение. Польский генерал предупреждает (Wnp.pl, Польша)
  • 24.07 08:32
  • 1
Военные научились бороться с противовоздушными засадами, отметил аналитик
  • 24.07 05:18
  • 0
О роли F-16 для Украины
  • 23.07 20:26
  • 1
Сравнение систем ПВО/ПРО Союзного гос-ва (СГ = РФ + РБ) и NATO