"Украина как полигон Запада". Почему Залужный опять противоречит Зеленскому?

Полковник Ходаренок: Залужный предложил Западу Украину в качестве полигона

Экс-главком ВСУ и посол Украины в Британии Валерий Залужный выступил в Лондоне и рассказал о науке войны, военных конфликтах будущего и угрозе третьей мировой. Он также открыто предложил свою страну в качестве полигона для испытаний западного вооружения и военной техники. Почему выступление Залужного не тянет на доклад экс-главкома ВСУ и как посол Украины в Лондоне противоречит линии Зеленского - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Военачальник или политолог?

Даже при беглом взгляде на доклад посла Украины в Великобритании Валерия Залужного весьма трудно сказать, в какой роли же он в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RoyalUnited Services Institute for Defence and Security Studies, RUSI). Почти сразу возникают вопросы, как расценивать доклад Залужного - то ли это речь экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины, то ли выступление главы украинской дипломатической миссии, то ли на трибуне RUSI озвучивал свои тезисы политолог средней руки.

Сразу заметим: на доклад экс-главкома выступление Залужного решительно не тянет. В этом случае он говорил бы о стратегии и оперативном искусстве, тактике, теории видов обеспечения (оперативного, технического и тылового), проблемах комплектования вооруженных сил, создании резервов и запасов.

Иными словами, он должен был сосредоточиться на анализе стратегического характера вооруженной борьбы, тенденций ее изменения, выявлении закономерностей и способов ведения операций, боевых действий, управления войсками и силами.

Вместо этого Залужный в своем выступлении ограничился озвучиванием разного рода давно всем известных тезисов и откровенных банальностей.

К примеру, генерал сказал: «Современные войны, к сожалению, носят тотальный характер. Они требуют усилий не только армии, но и общества в целом. Политики могут и должны мобилизовать общество. Для этого всесторонне задействуются военные и другие государственные ресурсы. К числу таких ресурсов относятся экономика, финансы, население и союзники».

Что это, если не заявление из разряда «Волга впадает в Каспийское море»?

Согласно классическим положениям военной науки (и это известно со времен Троянской войны), для ведения вооруженной борьбы требуется максимальное напряжение военных, экономических возможностей страны и моральных сил народа. Подготовка страны и вооруженных сил к войне представляет собой сложный и непрерывный процесс, связанный с решением широкого круга политических, экономических, военно-стратегических вопросов в интересах обеспечения обороноспособности страны. То есть Залужный мог бы сказать и так. Но, видимо, в свое время генерал не грыз с отменным прилежанием гранит военной науки.

Опасные заблуждения Залужного

"Война - это наука. Наука со своими законами и правилами, которые необходимо знать и изучать", - сказал в своем выступлении Залужный.

С одной стороны, это очередная банальность, а с другой - весьма и весьма опасное заблуждение, способное привести к крайне трагическим последствиям. Наукой можно считать только подготовку к войне, ведение же ее принадлежит к искусству. Можно обладать всеми необходимыми знаниями и умениями, но если у военного вождя нет того, что принято называть характером или волей, лучше сказать - силы духа и военной энергии, то такие полководцы, руководствующиеся готовыми формулами, изложенными в учебниках, обычно бывают в сражениях биты.

И Валерий Залужный со своей летней наступательной операцией 2023 года - лишний этому пример. То есть слухи о каких-то ярких полководческих дарованиях этого генерала, похоже, сильно преувеличены.

Залужный сказал: «Вполне вероятно, что эти изменения, которые были изобретены на полях сражений российско-украинской войны, будут определять контуры войн и военного искусства в XXI веке».

Очередные банальности. Как известно, опыт, полученный в ходе любого вооруженного противостояния, тщательно анализируется и изучается всеми заинтересованными сторонами. Но тут необходимо всегда помнить, что любая крупная война представляет собой отдельную эпоху в развитии военного искусства. И самое главное в этой сфере - не подготовиться к уже прошедшей войне.

Безусловно, опыт вооруженного конфликта на Украине будет учтен всеми армиями ведущих государств, но размах на весь в XXI-й век, наверное, все же несколько преждевременен. Лучше сказать так: опыт вооруженного противостояния на Украине в ближайшее время будет учтен в строительстве и боевом применении вооруженных сил.

«В то же время я абсолютно согласен с тем, что российско-украинская война - это еще не война будущего. Это всего лишь война переходного периода. Но именно наша война формирует новые правила. Мы, украинцы, своей кровью и жаждой победы формируем новые модели новой войны», - продолжил Залужный.

Отметим, что в войне все-таки участвуют как минимум две стороны. И далеко не одни украинцы «формируют новые модели новой войны». Что касается войны переходного периода, то об этом с определенностью можно будет сказать только после завершения нескольких будущих войн. То есть говорить о том, какое конкретно влияние конфликт на Украине окажет на контуры будущего вооруженной борьбы, пока несколько преждевременно.

Полигон для испытаний

«С другой стороны, у наших партнеров есть ресурсы, но нет прикладного и практического поля для их тестирования. Только вместе мы сможем эффективно использовать этот ресурс, потому что время больше не работает на нас», - заявил экс-главком в последней части своего выступления.

То есть генерал (и уже не в первый раз) предлагает свою страну в качестве полигона для испытаний западного вооружения и военной техники. Более чем сомнительное предложение, надо прямо сказать.

«Если рассматривать технологии как ресурсы, то на сегодняшний день, в силу разных причин, ни Украина, ни Россия не смогут освоить их самостоятельно в ближайшем будущем. Это означает, что единственным выходом может быть увеличение количества человеческих ресурсов, задействованных в боевых действиях», - также сказал Залужный.

С одной стороны, все верно, лишних батальонов, как известно, на поле боя не бывает. С другой - мобилизационный ресурс Украины далеко не беспределен. И можно в этом плане легко довести страну до демографической катастрофы, уже неоднократно упоминаемой в разных источниках парагвайского варианта. И осуществлять строительство новой послевоенной Украины будет просто некому.

Генерал утверждает, что «фактически начался новый этап в формах и методах ведения военных действий", а "научно-технический прогресс привел в движение колесо истории и вывел на поле боя технологии, которые, вероятно, будут иметь решающее значение в этой войне и, самое главное, станут основой глобальной безопасности будущего».

Но так было в мировой истории всегда. И в ходе Крымской, и в ходе Первой и Второй мировых войн, и в ходе всех других вооруженных конфликтов. И никогда не было по-другому.

Поводя итог, можно сказать, что выступление генерала Залужного в Королевском объединенном институте оборонных исследований весьма далеко от того, что именуется военным профессионализмом. В целом можно сказать и так: экс-главком ВСУ далеко не видный военный теоретик.

Его доклад носит скорее политологический характер, а не представляет собой собрание положений, побуждающих к новым подходам в военном строительстве и боевом применении вооруженных сил.

Кроме того, выступление генерала все же несколько расходится с последними мирными инициативами президента Украины Владимира Зеленского: о них генерал в своем докладе не упоминает вовсе, а как посол, он должен придерживаться генеральной линии руководства своего государства. Его речь сводится к следующему: дайте оружие, дайте ресурсы, пожалуйста, вот вам наша национальная территория в качестве полигона, «в противном случае мы все умрем».

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок