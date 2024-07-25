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Ростех

«ОДК-Сатурн» принимает заявки на целевое обучение перспективным профессиям

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ОДК-Сатурн
ОДК-Сатурн.
Источник изображения: Объединенная двигателестроительная корпорация

На рыбинском предприятии «ОДК-Сатурн» Объединенной двигателестроительной корпорации до 25 июля продолжается прием заявок на образовательно-профессиональный трек «Крылья Ростеха», а также новую программу целевой подготовки ИТ-специалистов «Код Ростеха».

Стать студентами-целевиками в Рыбинском государственном авиационном техническом университете имени П.А. Соловьева могут более 40 выпускников школ.

По целевому набору по треку «Крылья Ростеха» от «ОДК-Сатурн» будут готовить конструкторов и технологов по направлению «Проектирование авиационных и ракетных двигателей», а по специализации «Техническая физика» — испытателей. В рамках нового для «ОДК-Сатурн» образовательного трека «Код Ростеха» с сентября обучение начнут 14 студентов, которые получат востребованную профессию IT-инженера.

«Трек „Крылья Ростеха“ уже себя хорошо зарекомендовал. С 2020 года наш опорный вуз готовит будущих конструкторов и технологов по специальности „Проектирование авиационных и ракетных двигателей“. В этом году добавлен еще один профиль — инженер-исследователь. Кроме того, открывается новый образовательный трек — „Код Ростеха“, который направлен на подготовку цифровых инженеров», — рассказала директор по персоналу «ОДК-Сатурн» Светлана Жукова.

Среди основных преимуществ образовательных программ — мотивационные выплаты от 30 тыс. рублей, компенсация на оплату интернета, общежития и транспортной карты, трудоустройство на предприятие «ОДК-Сатурн» с заработной платой с первого курса обучения.

«Крылья Ростеха» — образовательно-профессиональный трек подготовки инженеров нового поколения для отечественной авиастроительной отрасли, реализуемый под эгидой Госкорпорации Ростех. В проекте участвуют 15 вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Самары, Рыбинска, Казани, Улан-Удэ, Перми, Иркутска, Новосибирска, Ульяновска, Комсомольска-на-Амуре, Нижнего Новгорода и Омска. Сейчас в «Крыльях Ростеха» учится почти 1000 студентов по более чем 14 направлениям подготовки.

«Код Ростеха» направлен на подготовку и удержание инженерных кадров в сфере ИТ, способных создавать новые технологические решения, оборудование и программно-аппаратные комплексы, а также на повышение качества подготовки кадров в области ИТ-технологий как в узкоспециализированных, так и в междисциплинарных областях (робототехника, геоинформационные технологии, языки программирования (умение соединять между собой до 40 программ), 3D-моделирование, ИТ-архитектура, ИТ-безопасность, ИТ-технологии, разработка ПО и др.). С 2024 года подготовка пилотных групп (порядка 180 человек) ведется в интересах организаций, входящих в АО «ОПК», АО «НПО «Высокоточные комплексы», АО «ОДК», АО «КРЭТ», с участием ключевых вузов-партнеров (МИРЭА, ЮФУ, ТулГУ, РГАТУ, НГТУ, ЛЭТИ) по шести направлениям подготовки.

Для участия в образовательно-профессиональных треках абитуриентам нужно сдать ЕГЭ по математике (профиль), русскому языку, физике или информатике, иметь средний балл аттестата не ниже 4, а уровень английского языка — не ниже A2. Также абитуриенты в онлайн-формате проходят мотивационный опрос.

Заявки на участие в программе от «ОДК-Сатурн» принимаются на сайтах student.rostecwings.ru, kod.rsatu.ru и по адресам anna.shalgunova@uec-saturn.ru, evgeniya.koroleva@uec-saturn.ru, uliyana.yakimova@uec-saturn.ru.

Получить консультацию можно по номерам: +7 (4855) 324-103, +7 (4855) 325-176, +7 (4855) 329-891.

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Страны
Россия
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Высокоточные комплексы
КРЭТ
ОДК УК
ОПК АО
Ростех
Проекты
2020-й год
ИТ
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