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ТАСС

Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" вошел в Средиземное море

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Фрегат «Адмирал Горшков»
Фрегат «Адмирал Горшков».
Источник изображения: ТАСС/Петр Ковалев

Его сопровождает отряд кораблей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков" вошел в Средиземное море. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков", выполняющий задачи похода в дальней морской зоне, завершил трансатлантический переход и прошел через Гибралтарский пролив в Средиземное море", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что в Средиземном море фрегат выполнит несколько военно-дипломатических задач, а также отработает взаимодействие с другими российскими кораблями. Планируется ряд деловых заходов в порты стран Средиземноморского региона.

В пресс-службе напомнили, что ранее в Атлантическом океане экипаж фрегата отработал несколько учений по попутному поиску подводных лодок, а также по обороне отряда кораблей от средств воздушного нападения условного противника на переходе морем. Накануне фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" произвел пополнение запасов от танкера "Академик Пашин" до полных норм.

Дальний поход фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" начался 17 мая. Основные задачи похода - демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны. Российский фрегат уже совершил заходы в порт Гавана Республики Куба и в порт Ла-Гуайра Боливарианской Республики Венесуэла.

Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" - современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. В состав ВМФ принят в 2018 году и в 2021 году доработан для применения гиперзвуковых ракет "Циркон". Фрегат, вооруженный высокоточным ракетным оружием, способен наносить точечные и мощные удары по противнику на море и на суше. 

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