Шольц заявил, что РФ должна завершить СВО, чтобы избежать размещения ракет США в ФРГ

При этом канцлер утверждал, что решение о размещении ракет США в Германии было принято для того, чтобы страна не подверглась нападению и "не было войны"

БЕРЛИН, 24 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что размещение с 2026 года на территории ФРГ американских ракет является сдерживающим фактором. По его словам, чтобы не допустить размещение американских ракет, Россия должна завершить конфликт на Украине.

"Первое, что должна сделать Россия, - это остановить ужасную агрессивную войну против Украины и отказаться от попыток завоевать всю страну", - заявил Шольц журналистам на летней пресс-конференции в Берлине, отвечая на соответствующий вопрос. При этом канцлер утверждал, что решение о размещении ракет США в Германии было принято для того, чтобы ФРГ не подверглась нападению и "не было войны". "Нам также нужны средства сдерживания - помимо того, что мы уже имеем, например в виде крылатых ракет, а также обычных вооружений большой дальности", - добавил он.

В то же время Шольц отметил, что считает идею оснащения Бундесвера (ВС ФРГ) ядерным оружием абсурдной.

10 июля пресс-служба Белого дома сообщила, что США начнут размещать с 2026 года на территории Германии новые средства огневого поражения большей дальности, чем развернутые в настоящее время где бы то ни было в Европе. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что эти планы повышают вероятность гонки ракетных вооружений и могут привести к неконтролируемой эскалации.