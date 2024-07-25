В России заявили о разносящих «одним щелчком» танки ВСУ российских «Краснополях»

«Ростех»: российские «Краснополи» разносят танки ВСУ «одним щелчком»

Российские управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь» разносят танки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «одним щелчком». Об этом заявила в Telegram госкорпорация «Ростех».

Так уточнили, что, в частности, американские танки Abrams не соответствуют актуальным требованиям защиты. Это касается крыш башен и корпусов, а также бортовых и кормовых проекций, — прокомментировали в госкорпорации.

В «Ростехе» заключили, что по этой причине одного точного и мощного попадания «Краснополя» в основной танк США достаточно, чтобы с гарантией отправить его в нокаут, что регулярно наблюдается в ходе специальной военной операции (СВО).

Таким образом в госкорпорации прокомментировали видео Минобороны России, на котором российский военнослужащий рассказывает о выполнении боевой задачи, в ходе которой одним попаданием «Краснополя» был подбит украинский Abrams американского производства.

В апреле первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков заявил в эфире «России 1», что Россия превосходит своих противников по характеристикам отдельных типов вооружения, включая высокоточные комплексы.