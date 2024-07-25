В Кремле рассказали о поручениях главы государства по развитию кораблестроения

Президент России Владимир Путин дал поручения по развитию кораблестроения, в том числе касающиеся обеспечения обороны страны. Об этом в среду, 24 июля, сообщил журналистам помощник главы государства Николай Патрушев.

"Президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений по вопросам развития кораблестроения для обеспечения обороны и безопасности государства", – рассказал он, уточнив, что поручения даны по итогам совещания по кораблестроению, которое состоялось в конце июня. Они учитывают "стремительно меняющуюся обстановку в мире".

Совещание по вопросам развития ОПК Пресс-служба президента РФ

По словам Патрушева, министерствам и ведомствам даны конкретные поручения по развитию кораблестроительных предприятий.

Помощник президента отметил, что развитие кораблестроительного комплекса будет проводиться, в том числе, в целях модернизации промышленного производства и обновления производственно-технологической базы.

"Часть поручений касается укрепления кадрового потенциала отрасли, поддержки образовательных учреждений в области кораблестроения", – цитирует ТАСС заявление Патрушева.

Президент Владимир Путин провел совещание по кораблестроению 26 июня. В частности, глава государства тогда указал на необходимость снизить стоимость постройки кораблей.