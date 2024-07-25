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Интерфакс-АВН

Шольц заявил о планах нарастить с 2028 г. ежегодные оборонные расходы ФРГ до 80 млрд евро

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Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

Брюссель. 24 июля. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Олаф Шольц в среду заявил, что правительство собирается увеличить ежегодные расходы на оборону с 2028 года до 80 млрд евро.

"На 2028 год мы планируем уже показатель в 80 млрд евро", - приводят западные СМИ его слова.

Шольц напомнил, что в 2017 году, до того, как он в 2018 году стал министром финансов Германии, эти траты составляли 37 млрд евро. Теперь эта статья расходов удвоилась - до 76 млрд евро в год, и канцлер подчеркнул, что такое повышение затрат на нужды обороны за столь короткое время является "выдающимся достижением".

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Страны
Германия
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