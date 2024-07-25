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ЦАМТО

Объем заказов Hensoldt в первой половине 2024 года превысил 1 млрд. евро

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Система противовоздушной обороны IRIS-T SLM
Система противовоздушной обороны IRIS-T SLM.
Источник изображения: IMAGO/Political-Moments via Reuters Connect

ЦАМТО, 24 июля. Немецкая компания Hensoldt объявила, что объем полученных ею в первом полугодии заказов превысил 1 млрд. евро.

Большую роль в этом сыграл ряд крупных контрактов, включая покупку в январе "Системы противовоздушной обороны малой и ближней дальности" LVS NNbS (Luftverteidigungssystem Nah- und Nachstbereichsschutz) для ВС Германии, а также участие в поддержке европейской инициативы в области противовоздушной обороны European Sky Shield Initiative (ESSI).

В частности, стоимость контракта на разработку системы ПВО LVS NNbS, заключенного в январе с консорциумом ARGE NNbS, состоящим из компаний Rheinmetall Electronics GmbH, Diehl Defense GmbH и Hensoldt Sensors GmbH, составила 1,2 млрд. евро (включая НДС). На долю Hensoldt приходится около 284 млн. евро.

Контракт предусматривает разработку и поставку ВС Германии современной системы ПВО ближнего действия / малой дальности для защиты подразделений ВС, а также командных пунктов и других важных объектов от угроз с воздуха. В проекте задействованы различные бизнес-подразделения Hensoldt.

В рамках полученного компаний Diehl Defense контракта на поставку ВС Латвии и Словении зенитных ракетных комплексов IRIS-T SLM компания Hensoldt получила заказы стоимостью более 100 млн. евро на РЛС TRML-4D, включая пакеты технического обслуживания и обучения. Кроме того, Rheinmetall Air Defense заказала Hensoldt поставку 70 РЛС SPEXER, которые войдут в состав оборудования нового мобильного зенитного артиллерийского комплекса Skyranger 30 (FlakPz). Стоимость этого заказа составляет 100 млн. евро.

Hensoldt также продолжает получать заказы в рамках военной поддержки Украины. В мае 2024 года компания объявила о подписании контракта на поставку ВС Украины шести дополнительных многофункциональных РЛС TRML-4D, стоимость которых превышает 100 млн. евро.

В июне 2024 года Hensoldt заключила соглашение на оснащение вертолетов ВС Украины бортовыми комплексами самообороны AMPS (Airborne Missile Protection System) для защиты от ракет класса "земля-воздух" и "воздух-воздух". Стоимость заказа составила двузначное число в миллионах евро.

По заявлению финансового директора Hensoldt Кристиана Ладурнера, в настоящее время компания заключила контракты на поставку более 80 РЛС только для инициативы ESSI. Покупка в апреле компании ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH должна увеличить количество заказов во второй половине года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Латвия
Словения
Украина
Компании
Rheinmetall
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