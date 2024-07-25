Войти
ТАСС

ТОС-1А "Солнцепек" подтвердила эффективность ударов прямой наводкой в зоне СВО

267
0
0
Механик-водитель проверяет боевую машину тяжелой огнемётной системы ТОС-1А "Солнцепёк"
Механик-водитель проверяет боевую машину тяжелой огнемётной системы ТОС-1А "Солнцепёк".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Российские бойцы оценили простоту работы с "Солнцепеками", добавили в Ростехе

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Случаи эффективного и успешного применения тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" по противнику прямой наводкой фиксировались в зоне СВО. Об этом сообщили в Ростехе.

В госкорпорации уточнили, что российские бойцы оценили простоту работы с "Солнцепеками". ТОС-1А имеет простую, удобную и интуитивно понятную систему управления.

"В ходе СВО "Солнцепеки" применяются с некоторыми особенностями. Например, система может вести огонь прямой наводкой по видимому в прицел объекту. Соответственно, траектория движения снарядов настильная. Это не типично для систем залпового огня, обычно ведущих огонь по баллистическим траекториям с закрытых позиций. Случаи эффективного и успешного применения ТОС по противнику прямой наводкой фиксировались в зоне спецоперации", - сказали в Ростехе.

ТОС-1А способна за один залп покрыть поражающим огнем до 4 кв. метров. Опорный пункт блиндажного типа без сети окопов на десять единиц личного состава можно ликвидировать одним точным попаданием термобарической ракеты, уточнили в Ростехе. С помощью лазерного дальномера расстояние до цели определяется с точностью до 10 м - для неуправляемых "термобаров" это практически снайперский огонь. Если линия обороны растягивается, то военные заряжают "полный пакет" и обрабатывают площадь.

В новость внесены изменения (15:48 мск) - уточнен заголовок, добавлена информация после третьего абзаца. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Солнцепёк
Похожие новости
31.05.2010
"Рособоронэкспорт" провел для руководства Минобороны Казахстана презентацию тяжелой огнеметной системы "Буратино"
14.05.2010
В Иордании завершает работу международная выставка сил специального назначения "СОФЕКС-2010"
11.05.2010
На Международной выставке сил специального назначения в Аммане Россия впервые представит тяжелую огнеметную систему "Буратино"
06.05.2010
Пресс-релиз о Международной выставке «СОФЕКС - 2010»
28.05.2009
В рамках ВТТВ-2009 состоится 5-й международный конгресс "Военная техника, вооружение и технологии двойного применения в XXI веке"
11.05.2010
ТОС-1
20.04.2007
Т-72
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.07 11:32
  • 2918
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.07 11:29
  • 1308
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 25.07 06:47
  • 2
Контрактники из Москвы получат за службу от 5,2 млн рублей за первый год
  • 25.07 05:45
  • 169
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 24.07 19:44
  • 4
Европа удваивает ставку на затяжной конфликт на Украине (Responsible Statecraft, США)
  • 24.07 18:31
  • 0
Ответ на "Пентагон обнародовал обновленную стратегию США по Арктике"
  • 24.07 17:37
  • 7
Китайская станция Chang'e-6 успешно вышла на окололунную орбиту
  • 24.07 17:34
  • 291
Космонавтика Илона Маска
  • 24.07 14:35
  • 0
Пентагон обнародовал обновленную стратегию США по Арктике
  • 24.07 12:44
  • 35
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 24.07 12:15
  • 0
Обострение на Ближнем Востоке
  • 24.07 09:04
  • 1
Если Россия на нас нападет, мы потерпим поражение. Польский генерал предупреждает (Wnp.pl, Польша)
  • 24.07 08:32
  • 1
Военные научились бороться с противовоздушными засадами, отметил аналитик
  • 24.07 05:18
  • 0
О роли F-16 для Украины
  • 23.07 20:26
  • 1
Сравнение систем ПВО/ПРО Союзного гос-ва (СГ = РФ + РБ) и NATO