ТОС-1А "Солнцепек" подтвердила эффективность ударов прямой наводкой в зоне СВО

Российские бойцы оценили простоту работы с "Солнцепеками", добавили в Ростехе

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Случаи эффективного и успешного применения тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" по противнику прямой наводкой фиксировались в зоне СВО. Об этом сообщили в Ростехе.

В госкорпорации уточнили, что российские бойцы оценили простоту работы с "Солнцепеками". ТОС-1А имеет простую, удобную и интуитивно понятную систему управления.

"В ходе СВО "Солнцепеки" применяются с некоторыми особенностями. Например, система может вести огонь прямой наводкой по видимому в прицел объекту. Соответственно, траектория движения снарядов настильная. Это не типично для систем залпового огня, обычно ведущих огонь по баллистическим траекториям с закрытых позиций. Случаи эффективного и успешного применения ТОС по противнику прямой наводкой фиксировались в зоне спецоперации", - сказали в Ростехе.

ТОС-1А способна за один залп покрыть поражающим огнем до 4 кв. метров. Опорный пункт блиндажного типа без сети окопов на десять единиц личного состава можно ликвидировать одним точным попаданием термобарической ракеты, уточнили в Ростехе. С помощью лазерного дальномера расстояние до цели определяется с точностью до 10 м - для неуправляемых "термобаров" это практически снайперский огонь. Если линия обороны растягивается, то военные заряжают "полный пакет" и обрабатывают площадь.

В новость внесены изменения (15:48 мск) - уточнен заголовок, добавлена информация после третьего абзаца.