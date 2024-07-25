Патрушев: Путин дал новые поручения по развитию кораблестроительных предприятий

Президент России Владимир Путин дал поручения по развитию кораблестроения для обеспечения обороны и безопасности государства, учитывающие обстановку в мире. Об этом в среду, 24 июля, сообщил журналистам помощник российского лидера Николай Патрушев.

«Поручения главы государства даны по итогам совещания по кораблестроению и учитывают стремительно меняющуюся обстановку в мире», — сказал он.

Патрушев отметил, что напряженность только возрастает в связи с тем, что США и другие страны НАТО наращивают военно-морское присутствие в Мировом океане, в том числе прилегающих к территории России акваториях.

По его словам, государства альянса активно направляют военно-морские силы в места добычи ресурсов, под видом борьбы с пиратством и терроризмом блокируют водные артерии, арестовывают и досматривают грузопассажирские суда и стремятся ограничить национальные интересы суверенных стран с помощью увеличения числа военных учений и военно-морских баз.

Россия должна принимать во внимание все аспекты геополитических процессов и укреплять Военно-морской флот на фоне возрастающих угроз со стороны Запада, подчеркнул Патрушев. Он указал на необходимость постоянной готовности флота к сдерживанию и предотвращению военных конфликтов, а также вооруженной защите РФ в соответствии с нормами международного права.

В связи с этим министерствам и ведомствам даны конкретные поручения по развитию кораблестроительных предприятий, добавил Патрушев.

Он уточнил, что развитие кораблестроительного комплекса будет проводиться в том числе в целях модернизации промышленного производства и обновления производственно-технологической базы. Часть из них касается укрепления кадрового потенциала отрасли и поддержки образовательных учреждений в области кораблестроения.

Также поручено скорректировать документы стратегического планирования для сбалансированного развития ВМФ, указал помощник главы государства.

Ранее, 26 июня, Путин провел совещание по развитию отечественного кораблестроения. В ходе него российский лидер поручил укреплять ВМФ России на фоне геополитических рисков и угроз. Также он указал на важность обеспечения притока квалифицированных кадров в судостроительную отрасль по всей стране для ее долгосрочного развития. Кроме того, глава государства рассказал о пополнении флота РФ более 40 новыми кораблями.

До этого, 18 июня, главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев сообщил, что до конца 2024 года флот получит 12 новых боевых кораблей, среди которых будет восемь надводных судов и четыре подводные лодки. В частности, в числе подлодок ВМФ получит атомный подводный крейсер-ракетоносец «Князь Пожарский».