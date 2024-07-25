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Интерфакс-АВН

Патрушев: президент РФ поручил скорректировать документы стратегического планирования по развитию ВМФ

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Николай Патрушев
Николай Патрушев.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Москва. 24 июля. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин после совещания по кораблестроению поручил скорректировать стратегические документы по развитию Военно-морского флота (ВМФ), заявил журналистам его помощник Николай Патрушев.

"Путин поручил провести корректировку документов стратегического планирования, которые будут предусматривать сбалансированное развитие Военно-морского флота, способного эффективно реализовывать и защищать национальные интересы", - сказал Патрушев.

По его словам, по итогам совещания по кораблестроению дан ряд поручений для обеспечения обороны и безопасности государства в морском пространстве с учетом стремительно меняющейся обстановки в мире.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
Путин Владимир
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