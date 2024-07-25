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Интерфакс-АВН

Госдума приняла закон о дисциплинарной ответственности военных за наличие гаджетов с интернетом

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Военнослужащие ВС РФ со смартфоном
Военнослужащие ВС РФ со смартфоном.
Источник изображения: ТАСС/Елена Афонина

Москва. 24 июля. ИНТЕРФАКС - Госдума на заседании в среду приняла закон о причислении к грубым дисциплинарным проступкам наличие у военнослужащих бытовых технических средств, позволяющих хранить или пересылать через интернет видео, фото или данные геолокации.

Кроме того, к такой категории проступков, согласно закону, относится нарушение запрета предоставлять СМИ либо с использованием интернета информации, позволяющей определить принадлежность или предназначение военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, к Вооруженным силам РФ, другим войскам, воинским формированиям и органам.

Также информации "о других военнослужащих и гражданах, призванных на военные сборы, гражданах, уволенных с военной службы, членах их семей или их родителях, в том числе информацию, позволяющую определить место нахождения указанных лиц в определенный период другим лицам".

К дисциплинарным проступкам может быть причислена передача военными информации о своей деятельности или деятельности других военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, и граждан, уволенных с военной службы, связанной с исполнением обязанностей военной службы, предусматривает закон.

Это также касается информации о деятельности органов военного управления или органов управления другими войсками, воинскими формированиями и органами, о деятельности объединений, соединений, воинских частей и иных организаций, входящих в состав Вооруженных сил РФ или других войск, воинских формирований и органов, о деятельности подразделений указанных органов военного управления или органов управления, воинских частей и организаций, в том числе информации о дислокации или передислокации органов военного управления или органов управления, объединений, соединений, воинских частей, организаций и подразделений, не отнесенной к перечню сведений, составляющих государственную тайну.

Согласно закону, дисциплинарный арест назначается на срок до 10 суток за один грубый дисциплинарный проступок.

Дисциплинарный арест за несколько грубых дисциплинарных проступков назначается путем частичного или полного сложения сроков ареста. В этом случае непрерывный срок нахождения военнослужащего под дисциплинарным арестом не должен превышать 15 суток.

В настоящее время в законе 76-ФЗ существуют упомянутые запреты. Принятый Думой закон устанавливает возможность расценивать их как грубые дисциплинарные проступки.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя инициативу в своем телеграм-канале, обратил внимание, что в законе "речь не идёт о гаджетах, используемых для боевой работы". Также он отметил, что "законопроект направлен на обеспечение безопасности военнослужащих и подразделений".

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Россия
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Минoбороны РФ
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