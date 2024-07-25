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ЦАМТО

Минобороны Латвии продолжает поставки БЛА на Украину

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БЛА DVF 2000 ER
"Брат-близнец" латвийского "Пингвина" на стенде группы Airbus под наименованием DVF 2000 ER. В основном, массогабаритные характеристики, а также максимальный радиус действия соответствуют латвийскому БЛА, однако максимальная продолжительность полета при этом указана всего 7 ч.
Источник изображения: Денис Федутинов

ЦАМТО, 24 июля. Как сообщило 22 июля Минобороны Латвии, присутствовавшие на саммите НАТО в Вашингтоне лидеры государств-членов возглавляемой совместно Латвией и Великобританией коалиции дронов, 10 июля подписали меморандум о взаимопонимании о создании совместного фонда.

После подписания на саммите меморандума о взаимопонимании Чехией, в состав коалиции дронов входят 16 стран и их национальные оборонные предприятия. Заявленной целью данного объединения является оказание максимальной поддержки в сфере БЛА Украине, что потребовало создания совместного фонда.

Страны коалиции дронов уже внесли вклад в увеличение боеспособности ВСУ, поставив им различные БЛА. В этом году Латвия выделила на коалицию дронов 20 млн. евро. Как заявлено, участие стран в коалиции также расширяет национальные возможности производства БЛА. Производители и эксперты вооруженных сил могут тестировать свои БЛА в Латвии и, таким образом, работать над обновлением технологий.

Коалиция дронов также объявила конкурс предложений по промышленному производству FPV-дронов. Поступило 265 предложений, которые проходят процедуру отбора. Намерение подать заявки выразили более 400 компаний. Большинство из них зарегистрированы в Великобритании, Латвии и Украине. Ожидается, что процедура выбора победителей и заключения контрактов завершится в августе. Контракты будут финансироваться через недавно созданный совместный фонд. Великобритания, Дания, Новая Зеландия, Латвия, Нидерланды и Швеция уже выделили на его финансирование 58 млн. евро.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс 22 июля сообщил об отправке на Украину партии из более чем 500 беспилотников в рамках международной коалиции дронов. Он также опубликовал фотографии упакованных коробок с дронами, тип которых не разглашается.

Государства-члены коалиции дронов работают над поставками и других типов БЛА, включая разведывательные и ударные, дроны с искусственным интеллектом, а также новыми технологиями борьбы с дронами.

В настоящее время членами коалиции дронов являются Великобритания, Латвия, Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Нидерланды, Польша, Украина, Германия и Швеция.

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