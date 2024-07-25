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РИА Новости

В России укрепят кадровый потенциал кораблестроения

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Металлопрокат в цехе судостроительного комплекса
Металлопрокат в цехе судостроительного комплекса.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Станавов

Путин поручил укрепить кадровый потенциал кораблестроительной отрасли

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал поручения об укреплении кадрового потенциала кораблестроительной отрасли РФ и поддержки ее образовательных учреждений, сообщил помощник главы государства Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики.

Путин дал поручения по развитию отечественного кораблестроения в целях обороны и безопасности РФ, они учитывают стремительно меняющуюся обстановку в мире, напряженность в котором только возрастает, в связи с чем Россия обязана укреплять свой ВМФ, сказал Патрушев российским информационным агентствам. Поручения даны по итогам совещания, которое Путин проводил в конце июня. поменяла свои

"Отмечу, что развитие кораблестроительного комплекса будет проводиться, в том числе в целях модернизации промышленного производства и обновления производственно-технологической базы", - отметил Патрушев.

"Часть поручений касается укрепления кадрового потенциала отрасли, поддержки образовательных учреждений в области кораблестроения", - добавил он.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
Путин Владимир
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