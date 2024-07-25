США улучшили предложение по поставке истребителей F-16 ВВС Таиланда

ЦАМТО, 24 июля. По информации источника газеты Bangkok Post, власти США предложили снизить процентную ставку по кредиту за закупку истребителей F-16 для ВВС Таиланда.

Таким образом, США, пытаются заинтересовать правительство Таиланда, чтобы в конечном итоге власти этой страны отдали предпочтение самолетам американского производства в рамках проводимого тендера.

Предложение поступило после того, как на прошлой неделе командование ВВС Таиланда объявило, что рассматривает возможность приобретения истребителей "Грипен" вместо F-16, сославшись на результаты оценки комиссии по закупкам, которая показала, что шведский самолет в большей степени соответствует предъявляемым требованиям.

Как сообщал ЦАМТО, в начале июля командующий ВВС маршал авиации Панпакди Паттанакул направил министру обороны Сутину Клунгсангу и премьер-министру Сретте Тависину сравнительный анализ по истребителям "Грипен E/F" и F-16 Блок.70 для принятия ими решения и выборе победителя. Командующий рекомендовал выбрать самолеты шведского производства.

Как сообщил источник Bangkok Post, вскоре после данного заявления стало известно о том, что США сразу же предложили снизить процентные ставки по кредиту на закупку самолетов F-16 Блок.70/72 с 5% до 3,5% и продлить срок его погашения.

По данным источника, вскоре министр обороны Таиланда должен посетить США с визитом, в ходе которого пройдут дополнительные переговоры по продаже F-16.

В свою очередь, командующий ВВС Панпакди Паттанакул намерен принять участие в выставках Royal Military Air Tattoo 2024 и международном авиасалоне в Фарнборо.

Теперь вызывает интерес, какое предложение сделает властям Таиланда компания Saab, чтобы составить конкуренцию США. На данный момент ни министр обороны, ни премьер-министр не приняли решение о победителе тендера.

Как сообщал ЦАМТО, в течение последних двух лет командование ВВС Таиланда реализует проект закупки новых боевых самолетов, которые должны заменить 12 состоящих на вооружении устаревших F-16.

В качестве основных претендентов рассматриваются американский F-16 Блок.70/72 и шведский JAS-39E/F "Грипен".

Первые истребители F-16 Блок.15 командование ВВС Таиланда получило в 1988 году. На вооружении до сих пор находится 49 истребителей этого типа, включая 35 одноместных F-16A и 14 двухместных F-16B. С другой стороны, первые шесть истребителей JAS-39C/D "Грипен" были поставлены в 2011 году, а вторая партия из шести самолетов – в 2013 году. Один из "Грипен" был потерян в результате катастрофы в 2017 году.

В марте в новой "Белой книге" ВВС Таиланда были изложены требования к новым самолетам, но также было отмечено отсутствие прогресса в реализации программы с момента выхода аналогичного документа в 2020 году.

Так, в выпущенной в 2020 году "Белой книге" предусматривалась закупка в период с 2023 по 2028 гг. первой партии их 12 новых истребителей. Еще 12 самолетов предполагалось приобрести в 2028-2033 гг. Для выполнения данных планов командование ВВС должно было приступить к реализации проекта в 2023 году, но сроки были нарушены. В обновленной "Белой книге" 2024 года указано, что приобрести 12-14 новых самолетов планируется в период с 2025 по 2034 гг.