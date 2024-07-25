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ЦАМТО

ВМС Аргентины получат первый самолет БПА P-3 "Орион" в сентябре

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Базовый патрульный самолет Lockheed P-3C CUP+ Orion авиации ВМС ФРГ, для замены этих самолетов предлагается поставка пяти новых американских базовых патрульных самолетов Boeing P-8A Poseidon
Базовый патрульный самолет Lockheed P-3C CUP+ Orion авиации ВМС ФРГ, для замены этих самолетов предлагается поставка пяти новых американских базовых патрульных самолетов Boeing P-8A Poseidon.
Источник изображения: VanderWolf

ЦАМТО, 24 июля. Начальник Генштаба ВМС Аргентины вице-адмирал Карлос Мария Аллиеви сообщил, что первый самолет базовой патрульной авиации P-3C "Орион", заказанный в октябре 2023 года, прибудет в страну в сентябре 2024 года.

Как сообщает Infodefensa.com, остальные самолеты будут поставлены в течение 2025 года. Вице-адмирал подтвердил, что были предприняты необходимые меры для укомплектования приобретенных самолетов всем необходимым оборудованием для выполнения задач по предназначению. В настоящее время первый P-3C проходит техническое обслуживание в Тусоне (шт.Аризона).

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2023 года командование ВМС Аргентины заключило с Агентством по приобретению продукции оборонного назначения Норвегии (NDMA) соглашения о покупке четырех самолетов БПА P-3 "Орион" из состава ВВС Норвегии. Стоимость продажи оценивается в 67 млн. долл. Помимо самолетов, закупка включает системы технического обслуживания, запасные части, принадлежности, испытательные стенды, которые будут доставлены из Норвегии на авиабазу ВМС "Альмиранте Зар", расположенную в Трелью (провинция Чубут).

Как планируется, три самолета P-3C будут применяться для ведения разведки на море, противолодочной и противокорабельной обороны. Их средний налет составляет 17 тыс. летных часов, что означает возможность эксплуатации не менее 15 лет. Еще один P-3N предназначен для проведения поисково-спасательных операций и логистической поддержки.

В настоящее время самолеты находятся в США и американское правительство дало согласие на их передачу третьей стороне. Пилоты ВМС Аргентины уже проходят обучение в США, после чего приступят к приемке первого самолета.

Как ожидается, P-3 усилят возможности разведывательной эскадрильи ВМС Аргентины, размещенной на базе "Альмиранте Зар". С 1997 года подразделение эксплуатирует приобретенные из состава ВМС США P-3B, требующие ремонта.

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  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
Норвегия
США
Продукция
P-3 Orion
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