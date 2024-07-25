Таймлапсы работ на МКС позволяют в разы ускорить выполнение задач

Космонавт Роскосмоса Олег Артемьев сообщил, что видео- и фотосъемка, а в частности таймлапсы, очень полезны для специалистов на Земле

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 24 июля. /ТАСС/. Видеозаписи работ космонавтов на борту Международной космической станции (МКС), записанные в режиме замедленной съемки (таймлапс), помогают специалистам на Земле оптимизировать их работу, заявил космонавт Роскосмоса Олег Артемьев на полях Фестиваля новых медиа в "Сенеже".

"Многие работы, которые раньше были, - норма там 2-2,5 часа - благодаря этим видеосъемкам они сокращаются до получаса", - рассказал Артемьев.

По его словам, видео- и фотосъемка, а в частности таймлапсы, очень полезны для специалистов на Земле. "Ты, когда поставишь этот таймлапс и потом сбросишь тому человеку, который придумывает эксперименты или придумывает, как отремонтировать ту или иную часть станции, ему понятны потом ошибки все, которые совершают космонавты, или совершают те, кто придумал какую-то работу, и они ее оптимизируют и делают правильно", - добавил космонавт.