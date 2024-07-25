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ТАСС

Первый запуск с космодрома Чабахар произведут до марта 2025 года

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Прототип иранского космического аппарата
Рисунок прототипа иранского пилотируемого космического аппарата / Фото:.
Источник изображения: www.eer.ru

Как отметил глава ИКА Хасан Саларийе, космодром позволит запускать космические аппараты на орбиты, имеющие различный угол наклона относительно экватора

ДУБАЙ, 24 июля. /ТАСС/. Первый запуск космического аппарата с нового иранского космодрома Чабахар, расположенного на юге-востоке страны, планируется осуществить до 20 марта 2025 года. Об этом сообщил глава Иранского космического агентства (ИКА) Хасан Саларийе.

"Введение в работу космодрома Чабахар разделено на три этапа, первый из которых начнется до конца года (по иранскому календарю новый год начнется 20 марта 2025 года - прим. ТАСС) и подразумевает осуществление первого запуска", - приводит слова Саларийе агентство Tasnim. Этот космодром позволит Ирану запускать космические аппараты на орбиты, имеющие различный угол наклона относительно экватора, добавил он.

Ранее глава ИКА рассказал о планах агентства вывести в октябре на низкую околоземную орбиту два новых иранских спутника Kosar и Hodhod с одного из российских космодромов.

26 февраля Саларийе проинформировал, что строительство космодрома Чабахар находится на завершающей стадии и планируется ввести его в эксплуатацию во второй половине 2024 года. 

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