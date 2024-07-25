В лунном грунте обнаружили воду

Nature Astronomy: в лунном грунте, собранном китайским зондом, обнаружили воду

Китайские ученые сообщили об обнаружении следов воды в образцах лунного грунта, собранных китайским лунным зондом «Чанъэ-5». Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Лунный зонд «Чанъэ-5» завершил свою миссию в 2020 году, вернув на Землю образцы горных пород и грунта с Луны. Ученые использовали инфракрасный детектор для анализа образцов, что позволило выявить наличие следов воды.

Ранее НАСА подтвердило наличие воды на Луне в 2020 году, а следы воды были обнаружены также в образцах, собранных в 1960-х и 1970-х годах. Однако образцы, собранные «Чанъэ-5», были взяты с гораздо более высоких широт, что предоставляет новые данные о том, в каком виде существует вода на поверхности Луны.

В частности, был обнаружен гидратированный минерал (NH₄)MgCl₃·6H₂O с массовой долей воды приблизительно 41 процент. Этот минерал схож с земными фумарольными минералами, такими как новограбленовит и карналлит, образующимися в результате реакции между горячим базальтом и богатыми водой вулканическими газами.

Присутствие аммония в найденных минералах указывает на более сложную историю дегазации Луны и подчеркивает его потенциал как ресурса для будущего лунного обитания. Таким образом, вода на освещенных солнечным светом участках Луны может существовать в форме гидратированных солей.

Миссия «Чанъэ-5» стала первой за четыре десятилетия миссией по сбору образцов с Луны. Ранее, в январе 2019 года, «Чанъэ-4» совершил историческую посадку на обратной стороне Луны.