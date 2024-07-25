Дойдет ли дело до переговоров Путина и Зеленского? (Fakt, Польша)

Генерал Козей: согласие Зеленского на переговоры — это дипломатическая игра

Риторика Киева относительно переговоров о мире изменилась, однако если диалог и начнется, то произойдет это не скоро, заявил Fakt генерал Станислав Козей. Зеленский ведет дипломатическую игру, чтобы убедить Запад не бросать Украину. Но это не единственная причина, заставившая его передумать.

Камиль Яворский

"Украина готова вести переговоры о прекращении конфликта с Россией, даже с Владимиром Путиным", — заявил Владимир Зеленский в интервью Би-би-си. Об изменении риторики президента Украины и возможных мирных переговорах портал Fakt поговорил с бывшим главой Бюро национальной безопасности генералом Станиславом Козеем (Stanisław Koziej).

Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий переговоры с Путиным. На последнее высказывание президента Украины отреагировал Кремль. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что "в целом это, конечно же, лучше, чем заявления о том, что какие-либо контакты с российской стороной и с главой российского государства исключаются" и что "нужно подождать каких-то конкретных действий".

Генерал Козей о переговорах Украины и России. "Переговоры начнутся не скоро"

С момента начала российско-украинского военного конфликта прошло почти 2,5 года. Какими могли бы быть мирные переговоры Украины и России, если ожидания этих стран так резко различаются? Путин хочет занять часть Украины и требует, чтобы она отказалась от вступления в НАТО. Украина, в свою очередь, хочет вернуть себе территории и вступить в Альянс.

"Скорее всего, переговоры начнутся не скоро. Разве что обе стороны в какой-то мере изменят свои первоначальные условия и пойдут на уступки. Заявление Зеленского, скорее всего, связано с его идеей или намерением пригласить на следующую мирную конференцию по прекращению конфликта на Украине Россию. Так что, возможно, это подготовка Зеленского к такому шагу. Чтобы показать Западу, что Украина не является препятствием на пути мирного урегулирования", — отмечает генерал Станислав Козей.

"Ответ России, скорее всего, будет отрицательным. Так что я думаю, что до переговоров дело дойдет на скоро", — добавляет он.

"Это естественная в сложившейся ситуации дипломатическая игра Украины"

Генерал Козей отмечает, что, возможно, изменение риторики Зеленского связано с растущими шансами Дональда Трампа занять место президента Соединенных Штатов.

"Зеленский звонил Трампу. Возможно, он хочет дать Трампу понять, что проблема не в Украине. Чтобы Трамп не говорил о том, что Россия хочет переговоров, а Украина не хочет. Я думаю, что это естественная в сложившейся ситуации дипломатическая игра Украины. Она ведет эту игру, потому что на какой-то быстрый прорыв на фронте рассчитывать не приходится. Это перевод дискуссии на политический уровень с целью убедить Запад, что, что ему стоит продолжить поддержку Украины, потому что она серьезно относится к этому вопросу", — поясняет бывший глава Бюро национальной безопасности.

Просматриваются ли в этой обстановке перспективы переговоров между Украиной и Россией?

"Пока я не вижу шансов на то, чтобы Россия согласилась на такие переговоры без учета ее предварительных условий", — отмечает генерал Козей. И добавляет, что важно было бы, чтобы Украина, хотя бы в чем-то начала проявлять инициативу на фронте.

Мы попросили бывшего главу Бюро национальной безопасности прокомментировать обещание Дональда Трампа быстро положить конец конфликту на Украине в случае его избрания президентом. "Я воспринимаю это как предвыборную риторику. Потому что реальная ситуация этого точно не позволит. Для Трампа это элемент предвыборной игры, он создает некую иллюзию", — отмечает генерал.