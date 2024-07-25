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Военное обозрение

Армения стала крупнейшим импортером оружия из Индии

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Источник изображения: topwar.ru

Ереван стал крупнейшим покупателем оружия из Индии. Об этом сообщает агентство IADN. По информации издания, 2024-2025 финансовом году Ереван закупил у Нью-Дели вооружений на $600 миллионов.

По данным Минобороны Индии, наибольшим спросом в Ереване пользуются ракетные установки «Пинака» и зенитные системы «Акаш». Впрочем, Армения активно закупает и другое вооружение, произведенное в Индии.

Напомним, после поражения в краткосрочном военном конфликте с Азербайджаном, по результатам которого под контроль Баку перешел Нагорный Карабах, Ереван обвинил Москву в нарушении союзнических обязательств в рамках ОДКБ и провозгласил курс на сближение с Западом.

Страна уже заключила соглашение о военном сотрудничестве с Францией, а в настоящее время проводит совместные с США военные учения. Этот факт, впрочем, не мешает Еревану закупать вооружения на стороне. Хотя новые партнеры Еревана вряд ли будут рады этому обстоятельству. Ведь с Парижем уже достигнута договоренность о поставке самоходных артиллерийских установок CAESAR, а уж способность Штатов подкреплять любую договоренность контрактом на закупку американского оружия известная далеко за пределами Америки.

Стоит отметить, что при закупках оружия в Индии Армению не смущает даже тот факт, что Нью-Дели сохраняет дружеские отношения с Баку.

Добавим, накануне турецкие СМИ распространили информацию о подготовке США нового коварного плана против России, ключевую роль в котором предстоит сыграть именно Армении.

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