Ростех поставил МЧС первую партию вездеходов ТМ-140

ЦАМТО, 24 июля. Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех поставил МЧС России первую партию гусеничных вездеходов ТМ-140.

Машины предназначены для работы на Крайнем Севере – в Чукотском автономном округе. Техника изготовлена на Курганмашзаводе.

ТМ-140 – снегоболотоход, который создан специально для бездорожья. Машина обладает высокой проходимостью и может преодолевать пересеченную местность с уклонами и подъемами до 30 град., а также плавать со скоростью 4 км/ч. Эти характеристики значительно расширяют возможности спасателей во время эксплуатации машин в труднодоступных районах.

"Снегоболотоходы производства Курганмашзавода обладают традиционными, фирменными чертами российской техники – надежностью и неприхотливостью. Машины этого типа не раз показывали себя в деле. Например, вездеходы прошли подконтрольную эксплуатацию в условиях Крайнего Севера. Испытания подтвердили высокую проходимость ТМ-140, а также надежность и эффективность работы при низких температурах. Сегодня по контракту с МЧС России поставлены первые машины. До конца года предприятие планирует передать заказчику еще несколько партий вездеходов", – сказали в Ростехе.

Машина обладает грузоподъемностью до четырех тонн, запасом хода 550 км. Еще одна особенность ТМ-140 – модульная конструкция. Вездеход оборудован универсальной грузовой платформой, на которую можно устанавливать различные модули и технологическое оборудование, например жилой блок, ремонтную мастерскую или кран-манипулятор. Это позволяет быстро адаптировать машину для специальных задач.

Специальную технику уже используют десятки российских заказчиков – нефте- и газоперерабатывающие компании, предприятия геологоразведки и муниципального обслуживания отдаленных районов Крайнего Севера. Весной машины этого типа помогали людям из населенных пунктов Зауралья, пострадавшим от наводнения. Вездеходы доставляли воду и продукты в деревни Курганской области и были готовы эвакуировать людей в случае опасности.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".