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РИА Новости

В МИД России прокомментировали обновленную стратегию США по Арктике

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Эскадренный миноносец ВМС США USS Farragut в Северном Ледовитом океане
Эскадренный миноносец ВМС США USS Farragut в Северном Ледовитом океане.
Источник изображения: © Фото : U.S. Navy / MCS 2nd Class Michael H. Lehman

Захарова: новая стратегия США по Арктике нацелена на эскалацию напряженности

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Обновленная стратегия США по Арктике явно нацелена на эскалацию напряженности в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы ознакомились с опубликованной на днях министерством обороны США обновленной стратегией по Арктике. Документ явно нацелен на эскалацию военно-политической напряженности в этом регионе, как будто мало Вашингтону уже содеянного", - сказала Захарова на брифинге в среду.

Она подчеркнула, что обновленная стратегия говорит о том, что в подходах Вашингтона превалируют силовые сценарии обеспечения своих интересов на этой территории.

"Отдельного внимания требует закрепленное в стратегии, опубликованной Пентагоном, беззастенчивое вмешательство американского военного ведомства в вопросы сотрудничества других стран в Арктике. В частности, само собой вытекает из идеологем последнего времени то, что Вашингтон снова обеспокоен сотрудничеством России и Китая", - заключила представитель МИД.

США следят за растущим взаимодействием России и КНР в Арктике, испытывают озабоченность в связи с ним, говорится в опубликованной в понедельник оборонным ведомством США обновленной стратегии по Арктике.

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Страны
Китай
Россия
США
Проекты
Арктика
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