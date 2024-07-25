В МИД России прокомментировали обновленную стратегию США по Арктике

Захарова: новая стратегия США по Арктике нацелена на эскалацию напряженности

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Обновленная стратегия США по Арктике явно нацелена на эскалацию напряженности в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы ознакомились с опубликованной на днях министерством обороны США обновленной стратегией по Арктике. Документ явно нацелен на эскалацию военно-политической напряженности в этом регионе, как будто мало Вашингтону уже содеянного", - сказала Захарова на брифинге в среду.

Она подчеркнула, что обновленная стратегия говорит о том, что в подходах Вашингтона превалируют силовые сценарии обеспечения своих интересов на этой территории.

"Отдельного внимания требует закрепленное в стратегии, опубликованной Пентагоном, беззастенчивое вмешательство американского военного ведомства в вопросы сотрудничества других стран в Арктике. В частности, само собой вытекает из идеологем последнего времени то, что Вашингтон снова обеспокоен сотрудничеством России и Китая", - заключила представитель МИД.

США следят за растущим взаимодействием России и КНР в Арктике, испытывают озабоченность в связи с ним, говорится в опубликованной в понедельник оборонным ведомством США обновленной стратегии по Арктике.