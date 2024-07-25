Атомный подводный ракетоносец "Карелия" завершит ремонт и выйдет в море в 2025 году

Он принимал участие в церемонии по случаю 120-летия со дня рождения адмирала флота Советского Союза Николая Кузнецова

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Карелия" проекта 667БДРМ Северного флота завершит ремонт в центре судоремонта "Звездочка" и выйдет в море на испытания в 2025 году. Об этом сообщил ТАСС глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев.

Он принимал участие в церемонии по случаю 120-летия со дня рождения адмирала флота Советского Союза Николая Кузнецова на Новодевичьем кладбище.

"На "Карелии" заменена активная зона, сейчас корабль проходит доковый ремонт. Завершение работ и выход в море на испытания планируются на 2025 год", - сказал Мальцев.

По его словам, "лодка будет находиться в строю до 2038 года". На ее вооружении останутся 16 межконтинентальных баллистических ракет "Синева". В настоящее время два экипажа субмарины проходят подготовку в учебном центре в Обнинске.

По оценке Мальцева, "планы США по оказанию противодействия России в Арктике обречены на провал, у них нет аналогичной нашей военно-морской школы, ресурсов и воли".

Выступая на церемонии возложения венков к памятнику Кузнецову, Мальцев отметил, что "лучшей памятью великому флотоводцу станет строительство к 2035 году 1 000 новых кораблей и судов, в 2023 году построено 110".

О Кузнецове

За время службы Николай Кузнецов трижды поднимался на вершину служебной иерархии ВМФ СССР. В период с 1939 по 1946 год находился на посту наркома ВМФ СССР, с 1951 по 1955 год был военно-морским министром, главнокомандующим ВМФ СССР. Во многом благодаря действиям наркома ВМФ в первый день Великой Отечественной войны советский флот не потерял ни одного корабля, встретив вражеские самолеты огнем. По словам Мальцева, за время войны у Кузнецова были 64 личных встречи с Иосифом Сталиным.

Боевой путь будущего адмирала начался в 1919 году. Чтобы принять участие в Гражданской войне в России, 15-летний Кузнецов приписал себе два года. Добровольцем поступил на службу в Северо-Двинскую речную флотилию и принимал участие в боях с интервентами и белогвардейцами. В 29 лет стал командиром крейсера, а в 31 год - самым молодым капитаном 1 ранга.

В 1939 году в возрасте 34 лет Кузнецов стал народным комиссаром ВМФ. Он был самым молодым наркомом в Советском Союзе. В 1944 году, в канун Великой Победы, он, единственный в годы Великой Отечественной войны, получил новое, только что введенное тогда высшее флотское воинское звание - адмирал флота. 14 сентября 1945 года Кузнецову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Будучи в отставке, адмирал написал, в частности, книги "Накануне", "На флотах боевая тревога" и "Курсом к Победе", причем третья из них вышла в свет уже после его смерти. Кузнецов скончался 6 декабря 1974 года в Москве. Его именем названы крупнейший корабль российского флота - тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" и военно-морская академия.