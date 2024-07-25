Кулеба сообщил Ван И о подготовке Украины к переговорам с Россией

По словам главы МИД Украины, "переговоры должны быть рациональными и содержательными"

ПЕКИН, 24 июля. /ТАСС/. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе переговоров с главой МИД КНР Ван И в Гуанчжоу заявил о подготовке Украины к диалогу и переговорам с Россией. О содержании встречи министров на брифинге рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мао Нин.

"Украина желает участвовать в диалоге и переговорах с Россией и готовится к ним", - привела слова Кулебы Мао Нин. По словам украинского министра, "переговоры должны быть рациональными и содержательными, направленными на достижение справедливого и прочного мира".

Кулеба заявил, что Украина высоко ценит активную и конструктивную роль Китая в содействии миру и поддержании международного порядка. Киев придает большое значение мнению Пекина, украинская сторона изучила инициативу Китая и Бразилии по политическому урегулированию конфликта, указал глава МИД Украины. Он отметил, что "Китай - великая страна", и добавил, что Украина и КНР являются важными экономическими и торговыми стратегическими партнерами.

Со своей стороны телеканал ТСН информировал, что Кулеба и Ван И в ходе переговоров обсуждали мирное урегулирование, однако глава украинского внешнеполитического ведомства пока не комментировал итоги дискуссий. "Встреча затянулась, мы не успели поговорить с Кулебой. Ему предстоит еще серия встреч, не только в Гуанчжоу", - сказала в эфире телеканала журналистка, сопровождающая делегацию. Она добавила, что глава МИД Украины расскажет об итогах встречи позднее.

По информации журналистки, встреча продолжалась более трех часов. "Стороны обсудили не только двусторонние отношения, но и мирный план. В МИД Китая в очередной раз напомнили о своей позиции - Китай выступает за скорейшее прекращение огня и достижение политического урегулирования", - сказала она со ссылкой на информацию в украинской делегации.

Кулеба по приглашению Ван И находится с визитом в КНР 23-26 июля.